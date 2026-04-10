Três titulares incontestáveis podem ficar de fora do Feyenoord contra o NEC

O Feyenoord poderá ter de contar com a ausência de vários jogadores importantes durante o crucial confronto fora de casa contra o NEC. Luciano Valente parece estar praticamente certo de que não estará em Nijmegen, enquanto a disponibilidade de Anel Ahmedhodzic e Anis Hadj Moussa também é incerta.

Segundo a ESPN, será uma corrida contra o tempo, especialmente para Valente. O meio-campista de 22 anos sofreu uma lesão na terça-feira durante o treino aberto do Feyenoord.

Valente segurou a coxa e não conseguiu continuar a sessão. Com isso, sua participação na partida fora de casa de domingo ficou seriamente comprometida.

O Feyenoord ainda não deu esclarecimentos sobre a lesão de Valente, mas, neste momento, é improvável que ele jogue no De Goffert.

Ahmedhodzic e Hadj Moussa também são dúvidas para o confronto contra o NEC. Eles já não estavam presentes na partida contra o FC Volendam (0 a 0).

Robin van Persie terá, portanto, que voltar a repensar a escalação. O problema de lesões no Feyenoord continua sendo uma história que se repete. Na quinta-feira, foi anunciado que Casper van Eijck retorna ao De Kuip. A esperança é que ele possa ajudar a equipe médica a conter a onda de lesões.

Na tarde de sexta-feira, Van Persie comparecerá à coletiva de imprensa do Feyenoord. É possível que o técnico de Roterdã dê então uma nova atualização sobre Valente, Ahmedhodzic e Hadj Moussa.