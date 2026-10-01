A crise entre Cristiano Ronaldo e o técnico de Portugal, Jorge Jesus, estourou nesta quarta-feira, com sua saída do centro de treinamento da seleção e viagem à Espanha, gerando grande polêmica.

Cristiano deixou a concentração de Portugal poucos minutos após a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, que afirmou que não mudaria suas decisões técnicas por causa de um único jogador, e que Ronaldo não começaria como titular diante da Dinamarca.

Enquanto alguns acusaram Cristiano Ronaldo de abandonar a seleção e buscar seus próprios interesses, o Dom recebeu grande apoio de seus fãs na Arábia Saudita, especialmente na plataforma "X".

Uma conta em nome do professor Khaled Al-Shammari escreveu: "Quando as hienas cercam o leão, isso não significa que são mais fortes do que ele, mas sim que o leão ficou sozinho, e mesmo assim ele continua sendo Cristiano Ronaldo".









Nayef Al-Sanjari comentou: "Obrigado, Cristiano. Conquistou títulos, quebrou recordes e construiu para si um lugar entre os maiores que já jogaram futebol, mas ao mesmo tempo deu a Portugal uma presença mundial que vai além de seu tamanho geográfico e de sua história esportiva".

E prosseguiu: "Hoje, quando o nome de Portugal é mencionado no futebol, não se pode contar sua história recente sem que Cristiano esteja no centro da narrativa. Talvez a história venha a dizer que Cristiano não foi um capítulo da história de Portugal; mas sim que a própria Portugal tornou-se um capítulo da história de Cristiano".









Já Abu Aber escreveu: "Jesus, seu traidor. Antes você pedia permissão a ele antes de pensar em substituí-lo. Antes dele, você não tinha um nome que fosse citado. Houve um tempo em que você não era conhecido mundialmente. No passado, antes dele, você estava em algum lugar onde só os seus conhecidos o conheciam. Você não sonhava em treinar Cristiano. Você não tinha ambição além do círculo azul que o cercava".









Abu Mohammed disse: "Você continuará sendo o melhor jogador da história do futebol, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Cristiano fez Portugal, não foi Portugal que fez Cristiano, o melhor da história".









Abu Turki escreveu: "Jesus, seu técnico velho. Cristiano Ronaldo é uma lenda mundial e sua história é maior que você, capaz de afastá-lo, então não entre num desafio para não perder a si mesmo".









Uma conta em nome da doutora Hoda Al-Khaldi escreveu: "Estamos com você, a torcida do Al-Nassr o apoia, respeita e valoriza sua presença entre nós. Seja muito bem-vindo de volta, estamos à sua espera. Você é imponente como a imponência da estrela Suhail em um céu límpido".

E prosseguiu: "Desejo que a associação de torcedores do Al-Nassr esteja presente na recepção de Cristiano no aeroporto, após coordenação com a administração do aeroporto (se possível)".







