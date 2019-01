Treinador do Barcelona pede Malcom mais "decisivo"

Contrato pelo Barcelona como uma das principais promessas no clube, Malcom ainda não convenceu treinador e torcedores

Técnico do Barcelona, Ernesto Valverde demonstrou interesse em aproveitar Malcom no time do Barcelona. Em entrevista coletiva, o comandante da equipe espanhola comentou sobre as qualidades do brasileiro.

“Ele tem grandes qualidades que queremos ver em campo para ele ser um jogador decisivo", disse.

Durante o bate-papo com os repórteres, Valverde ainda ressaltou que Malcom precisará mostrar seu espaço no elenco junto aos companheiros de clube: "O jogador quer minutos e gols, como o treinador, ele precisa mostrar que ele tem espaço como os outros”.



​(Foto: Getty Images)

Fora da lista de convocados para o duelo contra o Levante, pelas oitavas de final da Copa do Rei, no qual o Barça venceu por 3 a 0, na última quinta-feira (17), Malcom entrou na mira do time chinês, Guangzhou Evergrande. Segundo informações do site Sport, a equipe comandada por Fabio Cannavaro teria oferecido 50.000 milhões de euros (cerca de R$ 213 milhões) pelo atleta. A oferta teria sido negada pelo Barcelona.