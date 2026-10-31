"Lennart tem apenas 18 anos. Onde vocês estavam aos 18? Assim como ele experimenta em campo, também faz isso fora dele", afirmou Ballack à DAZN . Ele também saiu em defesa da presença de Karl nas redes sociais: "Hoje, as redes sociais são importantes não só para a geração mais jovem. Cada um pode se apresentar como quiser. É claro que, nesse processo, nem tudo vai dar certo. Infelizmente, os julgamentos são inevitáveis."

Com isso, Ballack rebate sobretudo Hoeneß, que havia anunciado, em entrevista ao Welt am Sonntag, que teria uma conversa séria com a promessa ofensiva. Karl "ainda está longe de ser uma superestrela", ressaltou o dirigente do clube. "Jogadores jovens precisam de humildade e pressão. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele; ainda há um abismo entre os dois. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl que as pessoas estejam sempre o acolhendo."

O que o Bayern de Munique critica em Lennart Karl?

Ao que parece, Hoeneß não está sozinho em suas críticas. Segundo o Bild, outros dirigentes do Bayern também veem com ceticismo a presença de Karl nas redes sociais. O que mais incomodaria os dirigentes seria seu "estilo de vida glamouroso e sua vida pessoal com a namorada influenciadora Zoe Käppele". O recado interno: menos Instagram, mais concentração no futebol. Karl deveria tomar como exemplo Tom Bischof, que mantém seu relacionamento longe dos holofotes.

Também não é a primeira vez que Hoeneß repreende publicamente o adolescente. Já no início de maio, ele havia se incomodado com a roupa rosa usada pelo jogador de ataque, então lesionado, ao acompanhar das arquibancadas o 4 a 3 contra o Real Madrid. "Não é preciso aparecer na internet justamente com um terno rosa", disse Hoeneß à DAZN. Ele mencionou um caso semelhante envolvendo Bastian Schweinsteiger: "Naquela ocasião, Franz (Beckenbauer, nota da redação) e eu também intervimos."

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Ballack, porém, vê o risco de que o debate público sobre a postura de Karl se misture cada vez mais à sua evolução esportiva. Em 11 partidas, o jovem soma até agora um gol e duas assistências. "É legítimo que Uli Hoeneß critique essa imagem pública. Mas também está claro que, ao fazer isso, ele transforma Lennart em alvo publicamente", afirmou o ex-jogador de 50 anos. Ao mesmo tempo, cobrou Karl: "Lenny precisa mostrar em campo que está saindo dessa fase ruim."

A defesa feita por Ballack, porém, não é totalmente desinteressada: Karl está entre os jogadores representados por sua agência, a Lucky 13. Assim, o ex-jogador da seleção defende seu cliente não apenas como comentarista da DAZN, mas também da perspectiva de seu trabalho como empresário. Dois papéis que entram em conflito nesse debate.

Ballack também não entende as declarações recentes do diretor de futebol Max Eberl: "Agora que a curva de desempenho de Lennart voltou claramente a subir, é incompreensível, pelo momento escolhido, que Max Eberl diga que ele atravessa uma fase ruim em campo e acrescente deslizes a essa avaliação. O conteúdo também merece, no mínimo, ser questionado."

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Ballack tem Karl em alta conta. "Lennart Karl tem personalidade. É de se esperar que, por causa disso, ele ainda desagrade a algumas pessoas uma vez ou outra ao longo da carreira", disse. A evolução de Karl no último ano foi "extraordinariamente boa". Conquistar espaço no Bayern de Munique já aos 17 anos demonstra não apenas uma qualidade excepcional no futebol, mas, acima de tudo, personalidade.

A mensagem final de Ballack foi igualmente enfática: "Espero que Lennart não se deixe moldar completamente antes mesmo de completar 20 anos. Para isso, ele tem todo o meu apoio!"