"Lennart tem apenas 18 anos. Onde vocês estavam aos 18? Assim como ele experimenta em campo, faz o mesmo fora dele", afirmou Ballack à DAZN . Ele também defendeu a forma como Karl se apresenta nas redes sociais: "Hoje, as redes sociais são um fator importante não só para a geração mais jovem. Cada um pode se apresentar como quiser. É claro que, nesse processo, nem sempre se acerta. Infelizmente, os julgamentos são inevitáveis."

Com isso, Ballack rebate sobretudo Hoeneß, que, em entrevista ao Welt am Sonntag, anunciou que teria uma conversa séria com a promessa do ataque. Karl "ainda está longe de ser uma superestrela", ressaltou o patrono do clube. "Jogadores jovens precisam de humildade e pressão. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele; ainda há um abismo entre os dois. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl receber apenas acolhimento o tempo todo."

O que o Bayern de Munique critica em Lennart Karl?

Ao que parece, Hoeneß não está sozinho nessa crítica. Segundo o Bild, outros dirigentes do Bayern também veem com ceticismo a presença de Karl nas redes sociais. Seu "estilo de vida glamouroso e sua vida privada com a namorada influenciadora Zoe Käppele", em particular, estariam desagradando à direção. O recado interno: menos Instagram, mais concentração no futebol. Karl deveria tomar como exemplo Tom Bischof, que mantém seu relacionamento longe dos olhos do público.

Além disso, não é a primeira vez que Hoeneß repreende o adolescente publicamente. No início de maio, ele já havia se incomodado com a roupa rosa usada pelo jogador de ataque, então lesionado, ao acompanhar da arquibancada a vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid. "Não é preciso aparecer na internet justamente com um terno rosa", disse Hoeneß à DAZN. Ele lembrou um caso semelhante envolvendo Bastian Schweinsteiger: "Naquela ocasião, Franz (Beckenbauer, nota da redação) e eu também interviemos."

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Ballack, porém, vê o risco de que o debate público sobre o comportamento de Karl se misture cada vez mais à sua evolução esportiva. Até agora, o jovem soma um gol e duas assistências em 11 partidas. "É legítimo que Uli Hoeneß critique a forma como ele se apresenta publicamente. Mas também está claro que, ao fazer isso, ele transforma Lennart em alvo público", afirmou o ex-jogador de 50 anos.

A defesa de Ballack, contudo, não é totalmente desinteressada: Karl está entre os jogadores agenciados por sua empresa, a Lucky 13. Assim, o ex-jogador da seleção defende seu cliente não apenas como comentarista da DAZN, mas também da perspectiva de seu trabalho como agente. São dois papéis que entram em conflito nesse debate.

Ballack também não entende as declarações recentes do diretor esportivo Max Eberl: "Que Max Eberl agora, depois de a curva de desempenho de Lennart voltar a apontar claramente para cima, atribua a ele uma fase ruim em campo, acompanhada de deslizes, é incompreensível pelo momento escolhido e, no mínimo, questionável pelo conteúdo."

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Ballack tem Karl em alta conta. "Lennart Karl tem personalidade. É de se esperar que, por causa dela, ainda entre em atrito uma ou outra vez ao longo da carreira", disse. A evolução de Karl no último ano foi "extraordinariamente boa". Conseguir se firmar no Bayern de Munique já aos 17 anos demonstra não apenas uma qualidade futebolística excepcional, mas, acima de tudo, personalidade.

A mensagem final de Ballack foi igualmente enfática: "Espero que Lennart não se deixe moldar completamente antes mesmo de completar 20 anos. Ele tem todo o meu apoio nisso!"