Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1068745398.jpgSportimage

Traduzido por

Transferência histórica: Real Madrid anuncia saída de jogador para o Campeonato Francês

Mercado da bola
La Liga
Campeonato Francês
Real Madrid
Strasbourg
J. Ortega
Espanha
França

O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira, a saída de seu jogador Jacobo Ortega para o Strasbourg, da França, mantendo o clube merengue 30% de seus direitos.

O jornal AS informou que o Real permitiu a saída de Jacobo Ortega, de 19 anos, para o campeonato francês, por 10 milhões de euros.

O maior artilheiro do Real Madrid na última edição da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis deixa o clube rumo à França, onde assinou um contrato por 5 temporadas.

O Real declarou em comunicado: "O Real Madrid Club de Fútbol e o Strasbourg chegaram a um acordo sobre a transferência de nosso jogador Jacobo Ortega".

Jacobo Ortega chegou ao Real Madrid em 2018, quando tinha 12 anos, e passou 8 temporadas na academia do clube. 

Campeonato Francês
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Na temporada 2025-2026, sagrou-se campeão da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis com a equipe de base.

O AS destacou: "Esta é a venda mais cara já feita pelo Real Madrid de um jogador de sua academia que nunca havia disputado uma partida com o time principal. É uma negociação histórica por todos os critérios".

A negociação ocorre ainda em um verão no qual o clube segue quebrando seus recordes anteriores no que diz respeito ao dinheiro arrecadado com jogadores formados em Valdebebas, após a realização de cerca de 10 vendas, entre as quais se destacam as transferências de Nico Paz, Gonzalo García e Víctor Muñoz. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google