O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira, a saída de seu jogador Jacobo Ortega para o Strasbourg, da França, mantendo o clube merengue 30% de seus direitos.

O jornal AS informou que o Real permitiu a saída de Jacobo Ortega, de 19 anos, para o campeonato francês, por 10 milhões de euros.

O maior artilheiro do Real Madrid na última edição da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis deixa o clube rumo à França, onde assinou um contrato por 5 temporadas.

O Real declarou em comunicado: "O Real Madrid Club de Fútbol e o Strasbourg chegaram a um acordo sobre a transferência de nosso jogador Jacobo Ortega".

Jacobo Ortega chegou ao Real Madrid em 2018, quando tinha 12 anos, e passou 8 temporadas na academia do clube.

Na temporada 2025-2026, sagrou-se campeão da Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis com a equipe de base.

O AS destacou: "Esta é a venda mais cara já feita pelo Real Madrid de um jogador de sua academia que nunca havia disputado uma partida com o time principal. É uma negociação histórica por todos os critérios".

A negociação ocorre ainda em um verão no qual o clube segue quebrando seus recordes anteriores no que diz respeito ao dinheiro arrecadado com jogadores formados em Valdebebas, após a realização de cerca de 10 vendas, entre as quais se destacam as transferências de Nico Paz, Gonzalo García e Víctor Muñoz.