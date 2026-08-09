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Dzenan PejcinovicGetty Images
Christian Guinin

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Transferência está prestes a ser concluída: VfB Stuttgart aparentemente chega a acordo com jogador desejado

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Depois de uma longa indefinição, o VfB Stuttgart e Sebastian Hoeneß aparentemente vão conseguir o jogador que queriam. A transferência de Dzenan Pejcinovic está mais próxima.

O diretor-esportivo Dieter Hecking, do VfL Wolfsburg, confirmou na noite de sábado o acordo entre o rebaixado da Bundesliga e os suábios para a transferência do atacante.

"Estamos acertados com um clube", explicou Hecking à margem do empate por 0 a 0 dos Lobos na estreia da 2. Bundesliga contra o Kaiserslautern. Diante dos Diabos Vermelhos, Pejcinovic não havia sido utilizado anteriormente.

Hecking não revelou com qual clube houve avanço nas conversas, mas, de acordo com informações do kicker, trata-se do VfB, que nas últimas semanas vinha se esforçando intensamente pela contratação do germano-montenegrino de 21 anos.

Como taxa de transferência, o Stuttgart pagará os 25 milhões de euros que, ao que tudo indica, o Wolfsburg pedia. Apenas os exames médicos ainda precisariam ser realizados antes que os dois clubes possam anunciar oficialmente a transferência, diz a kicker.

Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

Clubes do exterior também têm interesse em Dzenan Pejcinovic, do Wolfsburg

O próprio Pejcinovic já teria comunicado aos Lobos há mais tempo o desejo de sair. O atacante queria se juntar aos suábios de qualquer maneira e, para isso, recusou até mesmo algumas propostas atraentes do exterior e também de outros clubes da Bundesliga.

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Na temporada passada, que terminou com o primeiro rebaixamento da história do VfL Wolfsburg para a 2. Bundesliga, Pejcinovic foi um dos poucos pontos positivos. Ele marcou 12 gols em 34 jogos considerando todas as competições. Seu contrato com o Wolfsburg vai até 30 de junho de 2029.

O atacante se juntou ao VfL no verão de 2022 - naquela época, os Lobos o contrataram do Augsburg por modestos 1,25 milhão de euros. A afirmação imediata na Baixa Saxônia não aconteceu, e em vez disso um empréstimo para a 2ª divisão, ao Fortuna Düsseldorf, deu novo impulso à carreira.

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