"Daqui a alguns anos, quando ele se cansar de marcar um milhão de gols", disse Pearce em sua função de comentarista da talkSPORT, "talvez ele passe a jogar como volante."
Pearce, ex-treinador do Manchester City e assistente de Fabio Capello nos Three Lions, citou Wayne Rooney, que na reta final da carreira foi recuado do ataque para o meio-campo.
Na visão de Pearce, Kane ainda pode seguir fazendo seus gols por mais algum tempo e depois, a partir de uma posição mais recuada, graças à "sua inteligência de jogo e capacidade de passe, atuar como um quarterback da Inglaterra por mais cinco anos".
O que Harry Kane tem a dizer sobre uma mudança de posição?
Com um Kane aparecendo por todo o campo, a Inglaterra atropelou a Croácia por 7 a 0 no sábado. O capitão inglês marcou dois gols e, no ataque fluido, trocou de posição repetidamente com o sensacional Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon, que também deixaram sua marca no jogo.
"Eu sempre brinco com os caras que um dia gostaria de jogar como zagueiro ou volante", disse Kane depois, destacando o quanto gosta de ajudar na defesa. O jogador de 31 anos afirmou que "sinto que posso ser efetivo, com ou sem a bola".
Kane ampliou sua já enorme liderança como maior artilheiro da história da Inglaterra para 89 gols. Como o primeiro inglês de todos os tempos, ele marcou ao menos dez gols em três anos-calendário diferentes. Caso entre em campo na terça-feira contra a Tchéquia, ele igualará a lenda do gol Peter Shilton no topo da lista de jogadores com mais partidas por seu país, com 125 jogos.
Com Harry Kane no topo: os maiores artilheiros da Inglaterra
Posição
Jogador
Gols
Jogos
Média (gols/jogo)
Período
1
Harry Kane
89
124
0,72
desde 2015
2
Wayne Rooney
53
120
0,44
2003–2018
3
Sir Bobby Charlton
49
106
0,46
1958–1970
4
Gary Lineker
48
80
0,60
1984–1992
5
Jimmy Greaves
44
57
0,77
1959–1967
6
Michael Owen
40
89
0,45
1998–2008
7
Vivian Woodward
38
32
1,19
1903–1911
8
Nat Lofthouse
30
33
0,91
1950–1958
9
Alan Shearer
30
63
0,48
1992–2000
10
Sir Tom Finney
30
77
0,39
1946-1958