"Daqui a alguns anos, quando ele se cansar de marcar um milhão de gols", disse Pearce em sua função de comentarista da talkSPORT, "talvez ele passe a jogar como volante."

Pearce, ex-treinador do Manchester City e assistente de Fabio Capello nos Three Lions, citou Wayne Rooney, que na reta final da carreira foi recuado do ataque para o meio-campo.

Na visão de Pearce, Kane ainda pode seguir fazendo seus gols por mais algum tempo e depois, a partir de uma posição mais recuada, graças à "sua inteligência de jogo e capacidade de passe, atuar como um quarterback da Inglaterra por mais cinco anos".

O que Harry Kane tem a dizer sobre uma mudança de posição?

Com um Kane aparecendo por todo o campo, a Inglaterra atropelou a Croácia por 7 a 0 no sábado. O capitão inglês marcou dois gols e, no ataque fluido, trocou de posição repetidamente com o sensacional Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon, que também deixaram sua marca no jogo.

"Eu sempre brinco com os caras que um dia gostaria de jogar como zagueiro ou volante", disse Kane depois, destacando o quanto gosta de ajudar na defesa. O jogador de 31 anos afirmou que "sinto que posso ser efetivo, com ou sem a bola".

Kane ampliou sua já enorme liderança como maior artilheiro da história da Inglaterra para 89 gols. Como o primeiro inglês de todos os tempos, ele marcou ao menos dez gols em três anos-calendário diferentes. Caso entre em campo na terça-feira contra a Tchéquia, ele igualará a lenda do gol Peter Shilton no topo da lista de jogadores com mais partidas por seu país, com 125 jogos.

Com Harry Kane no topo: os maiores artilheiros da Inglaterra

Posição Jogador Gols Jogos Média (gols/jogo) Período 1 Harry Kane 89 124 0,72 desde 2015 2 Wayne Rooney 53 120 0,44 2003–2018 3 Sir Bobby Charlton 49 106 0,46 1958–1970 4 Gary Lineker 48 80 0,60 1984–1992 5 Jimmy Greaves 44 57 0,77 1959–1967 6 Michael Owen 40 89 0,45 1998–2008 7 Vivian Woodward 38 32 1,19 1903–1911 8 Nat Lofthouse 30 33 0,91 1950–1958 9 Alan Shearer 30 63 0,48 1992–2000 10 Sir Tom Finney 30 77 0,39 1946-1958



