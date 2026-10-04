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Transferência espetacular da estrela do Bayern? Ex-astro da Inglaterra levanta nova posição para Harry Kane em debate

Liga das Nações A
Inglaterra x Tchéquia
Inglaterra
Tchéquia

Que Kane é um centroavante participativo, que também recompõe, todo mundo já sabe. Stuart Pearce acredita que o artilheiro do Bayern pode ir muito além — até mesmo com uma troca completa de função.

"Daqui a alguns anos, quando ele se cansar de marcar um milhão de gols", disse Pearce em sua função de comentarista da talkSPORT, "talvez ele passe a jogar como volante."

Pearce, ex-treinador do Manchester City e assistente de Fabio Capello nos Three Lions, citou Wayne Rooney, que na reta final da carreira foi recuado do ataque para o meio-campo.

Na visão de Pearce, Kane ainda pode seguir fazendo seus gols por mais algum tempo e depois, a partir de uma posição mais recuada, graças à "sua inteligência de jogo e capacidade de passe, atuar como um quarterback da Inglaterra por mais cinco anos".

O que Harry Kane tem a dizer sobre uma mudança de posição?

Com um Kane aparecendo por todo o campo, a Inglaterra atropelou a Croácia por 7 a 0 no sábado. O capitão inglês marcou dois gols e, no ataque fluido, trocou de posição repetidamente com o sensacional Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon, que também deixaram sua marca no jogo.

"Eu sempre brinco com os caras que um dia gostaria de jogar como zagueiro ou volante", disse Kane depois, destacando o quanto gosta de ajudar na defesa. O jogador de 31 anos afirmou que "sinto que posso ser efetivo, com ou sem a bola".

Kane ampliou sua já enorme liderança como maior artilheiro da história da Inglaterra para 89 gols. Como o primeiro inglês de todos os tempos, ele marcou ao menos dez gols em três anos-calendário diferentes. Caso entre em campo na terça-feira contra a Tchéquia, ele igualará a lenda do gol Peter Shilton no topo da lista de jogadores com mais partidas por seu país, com 125 jogos.

Com Harry Kane no topo: os maiores artilheiros da Inglaterra

Posição

Jogador

Gols

Jogos

Média (gols/jogo)

Período

1

Harry Kane

89

124

0,72

desde 2015

2

Wayne Rooney

53

120

0,44

2003–2018

3

Sir Bobby Charlton

49

106

0,46

1958–1970

4

Gary Lineker

48

80

0,60

1984–1992

5

Jimmy Greaves

44

57

0,77

1959–1967

6

Michael Owen

40

89

0,45

1998–2008

7

Vivian Woodward

38

32

1,19

1903–1911

8

Nat Lofthouse

30

33

0,91

1950–1958

9

Alan Shearer

30

63

0,48

1992–2000

10

Sir Tom Finney

30

77

0,39

1946-1958


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