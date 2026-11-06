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Quando Jean Matteo Bahoya acabou deixando o Eintracht Frankfurt por empréstimo no último dia da janela de transferências, parecia quase certo que, mais cedo ou mais tarde, ele renderia muito dinheiro à SGE. Mas o negócio agora está seriamente ameaçado.

O Leeds United contratou Bahoya por empréstimo no verão europeu, pagando dois milhões de euros. O acordo com o Eintracht também incluiu uma obrigação de compra de 30 milhões de euros, que entra em vigor quando o jogador de 21 anos disputar sua décima partida oficial.

Certamente não estava nos planos dos dirigentes da SGE que ele pudesse deixar de atingir essa marca, em princípio fácil de alcançar na Inglaterra, com duas competições de copa adicionais. Mas isso pode se tornar realidade.

Até agora, Bahoya soma apenas 11 minutos em campo em três jogos da Premier League. Em outras cinco partidas, passou os 90 minutos no banco de reservas. E, segundo o técnico Daniel Farke, há bons motivos para isso.

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Farke contou ao The Athletic que, "toda vez" que foi fazer as compras da semana no supermercado local nas últimas três semanas, alguém mencionou a situação de Bahoya e pediu que ele desse mais minutos ao jovem francês.

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Por que Bahoya não joga pelo Leeds United?

"Da última vez, um senhor mais velho disse: 'Daniel, coloque aquele jovem ponta francês. Ele é extraordinário.' Eu perguntei: 'Você o conhece?' 'Não, não o conheço.' 'Então onde você o viu?' 'Eu não o vi, só ouvi falar dele.' 'Ah, você ouviu falar dele'", relatou Farke. O técnico ressaltou que, em sua opinião, Bahoya ainda não está fisicamente pronto para a Premier League.

"Ele precisa acrescentar um pouco mais de força física ao seu jogo. Precisa melhorar a tomada de decisões, as finalizações e vários aspectos do seu jogo", afirmou sobre o ponta: "Se esperamos que ele tenha um grande impacto imediatamente e faça a diferença para nós neste nível, sinto muito, mas isso não tem nada a ver com a realidade."

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Segundo Farke, isso também se explica pelo fato de Bahoya não ter sido titular absoluto de forma duradoura nem mesmo pelo Eintracht na Bundesliga. A primeira divisão alemã é "um bom produto, mas é mais fácil fazer a diferença no nível da Bundesliga do que na melhor liga do mundo, no nível da Premier League", explicou o alemão de 50 anos: "Não podemos esperar contratar um jovem jogador que vem do banco de um clube da Bundesliga e que ele imediatamente faça a diferença e se torne um dos nossos jogadores mais importantes."

Bahoya precisa de tempo para se tornar esse tipo de jogador, e Farke lembrou a situação semelhante vivida por Georginio Rutter há três anos. Rutter havia deixado o Hoffenheim rumo ao Leeds em janeiro de 2023, por 40,5 milhões de euros, e teria tido dificuldades no início para corresponder às expectativas depositadas nele como "superstar".

Getty Images

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Bahoya tem um antecessor de destaque no Leeds United

"Cuidei dele, reguei-o como uma pequena planta, abracei-o todos os dias e então ele floresceu. Todos cantavam seu nome, e nós o vendemos por um valor de transferência incrível", recordou Farke, que comanda o Leeds desde o verão europeu de 2023. Rutter acabou se transferindo para o Brighton & Hove Albion em agosto de 2024 por 46,7 milhões de euros. Sob o comando de Fabian Hürzeler, ele é apenas um reserva de luxo nos jogos da Premier League, mas recebe regularmente muitos minutos na Conference League.

Farke agora pede para Bahoya a mesma paciência que teve com Rutter. "Peço apenas, com toda a educação: não me perguntem em todas as entrevistas coletivas, e espero que também não no supermercado, quando eu estiver comprando meu leite, meu suco de laranja e meu pão de centeio escuro alemão, o quanto esse garoto é bom", afirmou: "Deem tempo a ele, deixem que respire, deixem que trabalhe comigo, e então poderemos desenvolvê-lo."

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Bahoya deixou o Angers rumo ao Eintracht em janeiro de 2024 por oito milhões de euros e, desde então, passou por períodos em que era titular da SGE. Em sua última temporada pelo Eintracht, disputou 37 partidas oficiais (quatro gols, quatro assistências e 1.646 minutos), sendo titular em 18 delas.