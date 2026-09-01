Segundo os jornalistas de transferências Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, Woltemade já deu sinal verde para um empréstimo à Juventus de Turim e fará exames médicos no clube nesta terça-feira.

Antes disso, o jornalista de transferências Matteo Moretto já havia informado que o jogador da seleção alemã acertou com a Juventus de Turim um empréstimo até o fim da temporada. Agora, também deve haver um entendimento entre Juve e Newcastle. Dessa forma, a Velha Senhora pagará uma taxa de empréstimo entre quatro e cinco milhões de euros, mas não terá qualquer cláusula de compra por Woltemade. Isso significa que o jogador da seleção alemã retornará aos Magpies após o fim da temporada, clube com o qual tem contrato até 2031.

Woltemade havia se transferido para o Newcastle apenas no verão passado, vindo do VfB Stuttgart por 75 milhões de euros, mas depois de um começo grandioso, com quatro gols nos seus primeiros cinco jogos de liga, entrou em má fase. Isso também se deveu ao fato de que o então técnico do Newcastle, Eddie Howe, em determinado momento passou a escalar Woltemade em uma posição bem mais recuada, praticamente como um camisa 8. Pelo menos foi isso que Woltemade sempre alegou quando era questionado pela imprensa sobre sua seca de gols.

"De mim, espera-se um gol ou uma assistência em todos os jogos. Mas, se eu não jogo no ataque, fica claramente mais difícil para mim chegar às zonas de perigo", destacou Woltemade em junho, em entrevista à stern , e depois também rebateu seus críticos na Inglaterra, que, na opinião dele, não haviam entendido que Howe já vinha o utilizando em outra posição: "Mesmo assim, alguns especialistas continuaram me avaliando como atacante. Então diziam: por que Nick faz tão poucos gols? Por que ele não dá mais assistências? Essas eram as perguntas erradas, e eu não as achei totalmente justas."

Woltemade perde espaço no Newcastle United e na seleção alemã

O jogador de 24 anos perdeu na sequência sua vaga de titular tanto no Newcastle quanto na seleção alemã. Na Copa do Mundo, ele entrou em campo apenas nas oitavas de final contra o Paraguai, pouco antes do início da prorrogação, e depois, na disputa por pênaltis seguinte, Woltemade desperdiçou sua cobrança, assim como Kai Havertz antes dele e Jonathan Tah depois. A Alemanha viveu, assim, mais um grande desastre em Copa do Mundo e foi eliminada.

Por causa da forma como lidou com o atacante em crise, que deveria bater um pênalti tão importante sem qualquer ritmo de torneio, o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, foi duramente criticado depois.

Enquanto isso, Woltemade buscava um recomeço nos Magpies, até porque Howe pediu demissão e foi substituído pelo técnico alemão Matthias Jaissle. Este teria inclusive ligado para Sebastian Hoeneß, antigo mentor de Woltemade em Stuttgart, para conversar com o treinador do VfB sobre a melhor forma de utilizar Woltemade para que ele pudesse reencontrar sua antiga força.

Na primeira rodada da Premier League, no empate por 2 a 2 com o Liverpool, Woltemade voltou a passar 90 minutos no banco. Já na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no fim de semana passado, ele entrou em campo cerca de 20 minutos antes do fim e imediatamente deu a assistência para o 2 a 0 de Yoane Wissa.

Na noite de terça-feira, o Newcastle finalmente apresentou um substituto para o atacante prestes a sair. Como anunciaram os Magpies, o atacante da seleção belga Matias Fernandez-Pardo está se transferindo do Lille para a equipe inglesa. Segundo relatos da imprensa, o Newcastle pagará cerca de 60 milhões de euros ao clube francês.

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BVB fica sem Woltemade e provavelmente também sem Jonathan David

Woltemade, por sua vez, deve mesmo deixar o Newcastle. Na Juventus, ele deverá substituir Jonathan David, que está de saída para o Atlético de Madrid e que, em sua passagem pela Velha Senhora, não manteve de forma constante a produção ofensiva que anteriormente o havia tornado cobiçado internacionalmente no Lille. Segundo o jornalista de transferências Fabrizio Romano, a transferência do canadense, que já marcou 154 gols como profissional na carreira, para os Rojiblancos é iminente.

De acordo com isso, David inicialmente se juntará ao Atlético por empréstimo, e no próximo verão haverá uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros. A própria Juve havia contratado David sem custos de transferência apenas no verão passado, depois que seu contrato com o Lille chegou ao fim.

Para o BVB, ambas as transferências iminentes envolvendo a Juve são, ao que tudo indica, reveses consideráveis. No domingo, o Bild informou que Woltemade voltou a fazer parte dos planos dos dirigentes do Dortmund por causa da grave lesão no joelho de Giannis Konstantelias. O BVB já teria perguntado há semanas ao Newcastle sobre a disponibilidade de Woltemade, mas, segundo a Sky , recebeu uma recusa imediata.

E David também teria aparecido recentemente no radar dos dirigentes do BVB, Lars Ricken e Ole Book. Como informa a Sky Italia, os aurinegros fizeram consultas em Turim sobre o canadense. Mas nenhum dos dois jogadores de ataque irá para Dortmund neste verão. Em vez disso, por um breve momento se desenhou uma contratação em definitivo de Marcel Regula, do clube da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin, mas agora deve haver um acordo por um empréstimo até o fim da temporada de Ethan Nwaneri, do Arsenal.

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Substituto para Konstantelias: BVB tem "algumas cartas na manga"

Antes disso, o técnico Niko Kovac já havia confirmado que o BVB ainda buscaria alternativas no mercado após o choque com Konstantelias e que já havia identificado alguns candidatos. "Temos algumas cartas na manga e agora é preciso ver qual pode ser melhor trabalhada", disse Kovac na coletiva de imprensa antes do jogo da Copa da Alemanha dos aurinegros, na noite de terça-feira, contra o HEBC Hamburg, da Oberliga.

Além disso, Kovac revelou que Book e também Ricken não viajarão para o jogo em Hamburgo justamente por esse motivo: "Eles vão trabalhar duro, porque há muito pouco tempo. Tudo precisa se encaixar."