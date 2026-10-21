Segundo informações do jornalista argelino Brahim Hanifi, que trabalha, entre outros veículos, para o canal privado Echorouk TV News, o Paris Saint-Germain quer contratar o jogador de técnica refinada "a qualquer preço".
Maza, também argelino e com 24 partidas pela seleção de seu país, é hoje, sem dúvida, uma das maiores jovens estrelas da Bundesliga. Desde que chegou ao Bayer Leverkusen no verão de 2025, vindo do Hertha BSC por 12 milhões de euros, ele se tornou titular absoluto da equipe.
Sob o comando do técnico Carles Martinez, ele também é a peça central do ataque. Na atual temporada, já soma seis participações em gols após oito jogos oficiais. Aos 20 anos, marcou três gols e deu três assistências na Bundesliga, na Liga Europa e na Copa da Alemanha.
Bayer Leverkusen já quer renovar: até quando vai o contrato de Maza?
Não surpreende, portanto, que, segundo informações, o Bayer já esteja trabalhando nos bastidores para renovar seu contrato. O vínculo atual de Maza, porém, vai até 2030. Um aumento salarial poderia convencê-lo a permanecer após o verão.
No PSG, por sua vez, o talentoso meio-campista se encaixaria perfeitamente no sistema do técnico Luis Enrique. Sua versatilidade, acima de tudo, teria agradado ao treinador: Martinez o utilizou recentemente tanto como camisa 10 quanto pelas pontas.
Ainda assim, uma disputa por sua contratação se desenha caso Maza não renove com o Leverkusen. Além do PSG, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal e Tottenham Hotspur também teriam demonstrado interesse nele. Em caso de venda, o Bayer poderia obter um lucro considerável com a transferência.