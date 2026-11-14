Traidor da pátria? Brasil não tem o luxo de duvidar de Raphinha

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Na era dos vídeos cortados, o julgamento pelas redes sociais torna-se imediato e veloz. Dias atrás, viralizou um trecho de uma entrevista concedida por Raphinha ao canal oficial do Barcelona, no qual ele pediu a Carlo Ancelotti que adotasse uma "gestão criteriosa dos minutos em campo" dentro da seleção brasileira, a fim de evitar o desgaste dos jogadores, antes de o trecho ser interpretado em outra direção.

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Foi o que afirmou em um artigo o jornalista do site Globo Douglas Ceconello, que ressaltou que, segundo essa visão da torcida, o atacante do Barcelona recebeu o rótulo de "traidor da pátria", já que suas palavras foram interpretadas como um sinal do desejo de não vestir a camisa da seleção brasileira. Porém, ao assistir à resposta completa no vídeo, fica claro que o jogador explicou depois que possíveis lesões poderiam prejudicar a própria seleção.

E, na ausência de Marquinhos, lesionado, na partida amistosa diante do Japão, no sábado, Raphinha vestiu a braçadeira de capitão do Brasil, o que prova que o trecho que circulou não enfraqueceu sua posição junto à comissão técnica, nem poderia fazê-lo; afinal, Raphinha fez questão de antecipar uma cirurgia para não perder a convocação da seleção, desafiando até a posição do Barcelona, que preferia realizar a operação durante a data Fifa.

Ceconello prosseguiu: "Em entrevista na sexta-feira, o jogador tentou esclarecer a situação. Falou sobre suas conversas com Carlo Ancelotti e disse que deseja disputar 'todos os minutos possíveis' dentro do que sua condição física permitir.

E ponderou: "Apesar disso, não se pode considerar a trajetória de Raphinha pela seleção isenta de pontos de interrogação, já que ele ainda não apresentou com a seleção brasileira o mesmo nível que demonstra nos clubes. E essa diferença entre seu desempenho com a camisa do Barcelona e o que entrega na Seleção segue sendo um ponto que pode ser discutido tecnicamente, mas responsabilizá-lo pelo fracasso na última Copa do Mundo não parece justo, depois que ele sofreu uma lesão na segunda partida da fase de grupos e acabou ausente do restante da campanha no torneio".

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E acrescentou: "Mas o Brasil não tem o luxo de questionar um dos melhores jogadores do mundo atualmente, especialmente porque Ancelotti tem pastas mais urgentes a resolver antes dos próximos compromissos. Raphinha, considerando seu nível no Barcelona e a função que passou a exercer ali, pode representar um dos elementos mais importantes da solução no projeto do técnico italiano, em vez de transformar suas declarações sobre a gestão do esforço físico em uma crise dentro da seleção".

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E parece que Ancelotti compreende a importância do jogador, já que trabalha para empregá-lo em uma posição mais central, em sintonia com o novo papel que exerce no Barcelona sob o comando de Hansi Flick. Essa mudança contribuiu para explodir suas capacidades ofensivas no início da temporada, depois de marcar 19 gols em 14 partidas pelas competições do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, um índice que reflete a dimensão do impacto que passou a ter dentro do time catalão.

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Ainda assim, o jornalista da Globo afirmou que "não se espera que Raphinha transfira esse brilho para a seleção brasileira com a mesma facilidade, não por ser um jogador que só sabe jogar nos clubes, mas pela diferença de estilo entre as duas equipes. O Barcelona se apoia na posse de bola, na manutenção da bola e na construção de jogadas de forma organizada, enquanto a seleção brasileira tende a jogar em ritmo mais acelerado e a precipitar alguns movimentos, o que torna a transposição do papel que o atacante exerce no clube para a seleção um desafio técnico que precisa ser tratado".

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E concluiu: "Enquanto Ancelotti trabalha para construir uma equipe capaz de competir, transformar Raphinha em um problema adicional por causa de uma declaração tirada de contexto não será um passo útil. O necessário é aproveitar suas capacidades e adaptar o estilo da seleção às suas possibilidades, levando em conta sua condição física, em vez de questionar seu desejo ou diminuir seu valor. E diante das múltiplas pastas que aguardam o técnico italiano, lidar com um de seus principais elementos ofensivos como parte da solução parece mais importante do que se ocupar em provocar uma crise em torno dos minutos de sua participação.

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