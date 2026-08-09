O Fenômeno Ronaldo revelou um dos episódios marcantes que acabaram provocando sua saída do Barcelona em 1997.

A lenda do Brasil, que passou uma única temporada no Barcelona, garantiu que estava feliz no clube e que, inclusive, chegou a um acordo para continuar por lá, mas a mudança de postura da diretoria do Barça levou ao colapso de sua relação com o Blaugrana.

O jornal Sport publicou as declarações do ex-astro do samba, que disse: "Eu estava feliz no Barcelona. Meu empresário estava lá e, no fim, eles chegaram a um acordo".

E acrescentou: "Eles me ligaram na época e disseram: olha, temos um acordo. Você vai ficar com a gente com um novo contrato no Barcelona. Estamos muito felizes e o Barcelona está feliz".

Mas a situação mudou radicalmente poucos dias depois. Segundo o relato de Ronaldo, três dias após aquela conversa, o Barcelona mudou de postura e abriu-lhe a porta de saída.

O Fenômeno explicou: "Depois de três dias eles me ligaram e disseram: olha, não podemos fechar esse contrato com você. Se você tiver a chance de sair, basta trazer o dinheiro necessário para pagar o valor da multa rescisória, e então você poderá ir embora".

Por esse motivo, e conforme o próprio Ronaldo esclareceu, ele sentiu uma profunda decepção com a mudança de postura do clube e tomou a decisão de buscar uma saída.

Ele destacou: "Eu disse a eles: olhem, não me sinto mais confortável em continuar no Barcelona, porque essas pessoas não têm nenhum compromisso com a própria palavra. Por isso quero ir embora".

E concluiu: "A Inter de Milão apareceu. Eles pagaram ao Barcelona, acho que o valor foi de 40 milhões de euros naquela época, e era uma quantia altíssima. E assim eu parti para o time italiano".