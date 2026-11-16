Tragédia abala o futebol argentino: jogador morre após cortar a bola de cabeça

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O meio futebolístico argentino lamentou a morte de Abel Núñez, jovem promessa de 18 anos que defendia o Club Ezeiza de futebol.

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De acordo com a emissora "tycsports", o incidente aconteceu na última quinta-feira, durante uma partida da quinta divisão do torneio de juvenis "C" da Associação do Futebol Argentino. O jovem jogador, que vestia a camisa 10, caiu inconsciente no gramado depois de sofrer uma forte pancada na cabeça ao afastar a bola.

Em consequência do choque, Núñez foi atendido inicialmente no local e, pouco depois, levado a um centro médico; a situação provocou a suspensão imediata da partida e também do jogo da sexta divisão que seria disputado em seguida.

Apesar de ter recebido atendimento médico imediato e de ter passado por uma cirurgia de emergência para tratar uma grave lesão na cabeça, o jogador não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A perda repentina causou profunda tristeza em vários setores, para além do clube onde ele se formou, sobretudo na equipe reserva de futsal do Nueva Estrella, à qual se juntou em 2024.

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A equipe suspendeu todas as suas partidas em sinal de luto. As mensagens de pesar se multiplicaram em homenagem à memória de um jovem que a família e os companheiros descreveram como "cheio de sonhos e esperanças".

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O clube anunciou a triste notícia em suas redes sociais. Em comunicado, afirmou: "Esta é a notícia mais difícil que já tivemos de dar como clube. Com enorme dor e tristeza, nos despedimos de um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente e que hoje nos deixa um vazio impossível de descrever".

E prosseguiu: "Depois de sofrer uma pancada dolorosa durante uma partida, enquanto vestia com todo o orgulho a camisa do Club Ezeiza, sentimos profundamente a sua partida. Hoje, o futebol fica em segundo plano. A tristeza toma conta de nós ao nos despedirmos do nosso companheiro, um jovem cheio de sonhos e ambições, que fazia parte da nossa família".

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E continuou: "O Club Ezeiza envia as mais sinceras condolências e os mais profundos sentimentos à família, aos amigos, aos companheiros e aos entes queridos neste momento tão difícil. Que descanse em paz. Você sempre fará parte da nossa família".

Nueva Estrella lamenta a morte de Núñez

O Nueva Estrella, clube pelo qual Núñez jogava futsal no âmbito da Associação do Futebol Argentino e onde integrava a equipe reserva, manifestou suas sinceras condolências e cancelou a partida contra o Argentinos Juniors por causa do trágico acontecimento.

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Em nota, o clube declarou: "Com profunda tristeza e pesar, o Club Nueva Estrella informa o cancelamento de todas as atividades esportivas previstas para hoje, devido ao falecimento de Abel. Como instituição, enviamos as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos os membros da nossa comunidade neste momento tão difícil".

E prosseguiu: "Hoje, jogos e resultados não têm importância. Hoje, a dor compartilhada nos une e nos convida a estar perto de quem mais precisa. Abel sempre fará parte da nossa família. Descanse em paz, garoto. O Nueva Estrella jamais vai te esquecer".

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E concluiu: "Descanse em paz, querido. Você não imagina o quanto sentimos a sua falta. Muito obrigado a todas as famílias do Argentinos Juniors por estarem ao nosso lado neste momento tão difícil".