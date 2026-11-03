Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1084790095.jpgAgenciaLOF
Hussein Hamdy
Traduzido por

Tragédia abala a Espanha: morre jogador do Tenerife após lesão terrível

La Liga
Tenerife x FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
Espanha
Andorra

Um choque que as palavras não conseguem descrever

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

A tristeza tomou conta do futebol espanhol após a morte de Jesús de Miguel Alameda, atacante do Tenerife, nesta terça-feira, aos 30 anos, em decorrência da grave lesão sofrida durante a partida de sua equipe contra o Andorra, em um acidente trágico que chocou todo o meio esportivo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Tenerife anunciou a morte de seu jogador às oito horas da manhã desta terça-feira, em uma notícia que lançou um véu de profunda tristeza sobre o clube, sua torcida e a família do futebol, depois que o clube divulgou um comunicado emocionante no qual expressou a dificuldade de encontrar palavras para consolar seus familiares diante dessa perda trágica.

O clube afirmou no início de sua mensagem: "Estamos destruídos pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram presas pelo choque e não conseguimos acreditar que isso seja real", reafirmando sua total solidariedade à família de Jesús de Miguel, a seus entes queridos e a todos os torcedores da equipe.

O Tenerife acrescentou: "Não há palavras de consolo, não existe nada que possa amenizar esse sentimento repleto de tristeza", antes de apresentar suas condolências ao dizer: "Estamos ao lado de sua família enlutada e de seus entes queridos, e ao lado de todos os integrantes da família do Tenerife que choram hoje esse desfecho cruel".

Próximas partidas
BAD

BAD

Copa do Rei

04 de nov. de 2026

TEN

TEN

AND

AND

Segunda Division

08 de nov. de 2026

MLL

MLL

Por sua vez, a família de Jesús de Miguel expressou sua gratidão por todas as mensagens de apoio e consolo que recebeu, pedindo ao mesmo tempo o máximo respeito à sua privacidade durante estes momentos difíceis pelos quais está passando.

Essa tragédia ocorre após o grave acidente sofrido pelo atacante durante o confronto entre Tenerife e Andorra, disputado no estádio Heliodoro Rodríguez López, quando o choque aconteceu nos acréscimos da partida.

Jesús de Miguel corria do meio-campo para iniciar um contra-ataque, antes de colidir com o goleiro da equipe visitante, Jesús Owono, que havia deixado sua área para tentar interceptar a bola.

O joelho do goleiro atingiu a região do peito e do rosto do atacante, que caiu ao gramado desacordado, em meio a uma situação de extrema preocupação que levou os jogadores das duas equipes a pedirem a intervenção imediata da equipe médica.

As equipes médicas intervieram para atender o jogador durante vários minutos dentro do campo, antes de transportá-lo em uma maca para uma ambulância, e desta para o Hospital Universitário Nossa Senhora da Candelária.

O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que exigiu a intervenção das equipes médicas para reanimá-lo durante o transporte ao hospital, e as tentativas de reanimação conseguiram restabelecer seus batimentos, mas ele permaneceu inconsciente e foi internado na unidade de terapia intensiva em estado crítico.

Durante as primeiras horas da manhã de terça-feira, o Tenerife anunciou a deterioração do quadro neurológico do jogador, antes de anunciar posteriormente sua morte, encerrando assim as tentativas de salvá-lo após o acidente trágico.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google