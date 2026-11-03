Tragédia abala a Espanha: morre jogador do Tenerife após lesão terrível

A tristeza tomou conta do futebol espanhol após a morte de Jesús de Miguel Alameda, atacante do Tenerife, nesta terça-feira, aos 30 anos, em decorrência da grave lesão sofrida durante a partida de sua equipe contra o Andorra, em um acidente trágico que chocou todo o meio esportivo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Tenerife anunciou a morte de seu jogador às oito horas da manhã desta terça-feira, em uma notícia que lançou um véu de profunda tristeza sobre o clube, sua torcida e a família do futebol, depois que o clube divulgou um comunicado emocionante no qual expressou a dificuldade de encontrar palavras para consolar seus familiares diante dessa perda trágica.

O clube afirmou no início de sua mensagem: "Estamos destruídos pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram presas pelo choque e não conseguimos acreditar que isso seja real", reafirmando sua total solidariedade à família de Jesús de Miguel, a seus entes queridos e a todos os torcedores da equipe.

O Tenerife acrescentou: "Não há palavras de consolo, não existe nada que possa amenizar esse sentimento repleto de tristeza", antes de apresentar suas condolências ao dizer: "Estamos ao lado de sua família enlutada e de seus entes queridos, e ao lado de todos os integrantes da família do Tenerife que choram hoje esse desfecho cruel".

Por sua vez, a família de Jesús de Miguel expressou sua gratidão por todas as mensagens de apoio e consolo que recebeu, pedindo ao mesmo tempo o máximo respeito à sua privacidade durante estes momentos difíceis pelos quais está passando.

Essa tragédia ocorre após o grave acidente sofrido pelo atacante durante o confronto entre Tenerife e Andorra, disputado no estádio Heliodoro Rodríguez López, quando o choque aconteceu nos acréscimos da partida.

Jesús de Miguel corria do meio-campo para iniciar um contra-ataque, antes de colidir com o goleiro da equipe visitante, Jesús Owono, que havia deixado sua área para tentar interceptar a bola.

O joelho do goleiro atingiu a região do peito e do rosto do atacante, que caiu ao gramado desacordado, em meio a uma situação de extrema preocupação que levou os jogadores das duas equipes a pedirem a intervenção imediata da equipe médica.

As equipes médicas intervieram para atender o jogador durante vários minutos dentro do campo, antes de transportá-lo em uma maca para uma ambulância, e desta para o Hospital Universitário Nossa Senhora da Candelária.

O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que exigiu a intervenção das equipes médicas para reanimá-lo durante o transporte ao hospital, e as tentativas de reanimação conseguiram restabelecer seus batimentos, mas ele permaneceu inconsciente e foi internado na unidade de terapia intensiva em estado crítico.

Durante as primeiras horas da manhã de terça-feira, o Tenerife anunciou a deterioração do quadro neurológico do jogador, antes de anunciar posteriormente sua morte, encerrando assim as tentativas de salvá-lo após o acidente trágico.