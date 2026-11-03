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Jesús de MiguelIMAGO
Hussein Hamdy
Traduzido por

Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morre aos 30 anos após choque durante partida

La Liga
Tenerife x FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
Espanha
Andorra

Jogador sofreu uma grave lesão em confronto com o goleiro do Andorra, foi hospitalizado em estado crítico, mas não resistiu

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O futebol espanhol está de luto pela morte de Jesús de Miguel Alameda, atacante do Tenerife, nesta terça-feira (3), aos 30 anos. O jogador não resistiu às complicações decorrentes de um grave choque durante a partida contra o Andorra, disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Tenerife confirmou o falecimento do atleta por meio de um comunicado oficial. O clube manifestou pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos, companheiros de equipe e torcedores.

"Estamos destruídos pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram presas pelo choque e não conseguimos acreditar que isso seja real", afirmou o clube na mensagem. O Tenerife também declarou não haver palavras capazes de confortar os familiares e lamentou a morte do jogador.

A família de Jesús de Miguel agradeceu as mensagens de apoio recebidas e pediu respeito à privacidade neste momento de luto.

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O acidente aconteceu durante os acréscimos do confronto entre Tenerife e Andorra. Jesús de Miguel avançava em direção ao ataque quando se chocou com o goleiro adversário, Jesús Owono, que havia deixado a área para tentar interceptar a bola. No lance, o joelho do goleiro atingiu a região do peito e do rosto do atacante, que caiu desacordado no gramado.

O jogador recebeu atendimento médico ainda no campo por vários minutos e, posteriormente, foi levado de ambulância ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria. Durante o atendimento, sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. Apesar de os profissionais conseguirem restabelecer seus batimentos cardíacos, ele permaneceu inconsciente e foi internado em estado crítico na unidade de terapia intensiva.

Na manhã desta terça-feira, o Tenerife havia informado uma piora no quadro neurológico do atleta. Horas depois, confirmou sua morte.

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