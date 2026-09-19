Torres revela o segredo antes do dérbi e surpreende a todos com sua opinião sobre Mourinho

Há sonhos que não terminam quando se pendura as chuteiras; ao contrário, mudam de contorno e dão início a uma nova jornada rumo à sua realização. É o caso de Fernando Torres, ex-astro do Atlético de Madrid e da seleção espanhola, que passou de perseguir a glória dentro das quatro linhas a buscar construir seu nome no banco de reservas.

Torres acredita que os sonhos se tornam realidade quando a pessoa se dedica a eles e persegue o que deseja com determinação e paixão, princípio que parece reger esta nova fase de sua vida. Desta vez, o sonho não tem a ver com marcar gols ou erguer taças, mas sim com construir uma personalidade própria como treinador e alcançar os níveis mais altos do mundo da direção técnica, aproveitando as experiências de um grande grupo de técnicos com quem trabalhou ao longo de sua carreira.

No Atlético de Madrid, "El Niño" já começou a assentar os primeiros tijolos de seu projeto de treinador, tentando moldar sua própria filosofia, ao mesmo tempo em que conserva o melhor que aprendeu com cada técnico que deixou marca em sua trajetória. Mas, apesar de estar imerso na função de treinador, ainda restam outros sonhos mais simples, embora não menos empolgantes, e à frente deles está o dérbi de Madri.

Torres volta ao dérbi, mas com os olhos de torcedor

Fernando Torres estará presente nas arquibancadas do estádio Metropolitano para acompanhar o dérbi de Madri no domingo, como costuma fazer sempre que as circunstâncias permitem, tentando desta vez deixar o treinador de lado e recuperar a figura do torcedor apaixonado pelo Atlético de Madrid.

Torres diz sobre esses momentos: "Quando vou ao estádio Metropolitano, tento vestir o cachecol de torcedor do Atlético de Madrid e curtir assistir ao time. Tento não analisar demais as coisas, apenas vou para ver o meu time, para torcer por ele, para estar com a minha torcida e para sentir a emoção. Tento esquecer um pouco o treinador. É algo inevitável, mas eu tento".

Essa missão parece difícil para um homem que passou longos anos no futebol e para quem analisar e pensar nos detalhes se tornou parte da vida cotidiana, mas no dia do dérbi ele tenta deixar tudo isso para trás e viver a partida como torcedor antes de qualquer outra coisa.

Muitos anos atrás, havia um menino que caminhava pelos corredores do Atlético de Madrid e sonhava em chegar aos mais altos patamares do futebol. Hoje, o campeão do mundo refaz seus passos dentro do mesmo clube, mas de uma posição completamente diferente.

O que mais liga Torres ao seu passado é a caneleira que usou em sua primeira partida com o Atlético de Madrid, contra o Leganés, no estádio Vicente Calderón, que ele ainda guarda e carrega debaixo do braço, como se fosse uma lembrança que une o velho sonho à nova ambição.

Desta vez, Torres não busca a glória como jogador, mas trabalha para se construir como treinador e para consolidar seu estilo e sua personalidade próprios, aproveitando o longo legado que construiu dentro e fora de campo.

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Sobre o estilo com que quer que suas equipes se apresentem, Torres explicou que deseja times que reflitam o tipo de futebol que gosta de assistir, indicando que prefere um estilo ousado, dinâmico e direto.

Disse ele: "Quero que meus times se pareçam com o que eu gosto de ver na televisão. Gosto de times ousados, dinâmicos, diretos, que atacam de uma ponta à outra do campo, que adotam o estilo de jogo moderno e mutável, capazes tanto de atacar quanto de defender, e que proporcionam ações contínuas durante toda a partida".

E acrescentou ao jornal espanhol "Marca": "Acredito que essa é uma forma excelente de se conectar com o outro pilar fundamental do futebol, que é a torcida. Quando os torcedores assistem a uma partida e se levantam de seus lugares repetidamente, e as ações seguem se acelerando, eles se sentem fortemente atraídos por ela, especialmente com o Atlético de Madrid".

Por meio dessas palavras, ficam claros alguns dos traços sobre os quais Torres quer construir sua identidade como treinador: um futebol ofensivo e dinâmico, baseado na ousadia e na rapidez das transições, e que não se dissocia da relação com a torcida e da emoção que as partidas geram.

Mourinho, Simeone e Klopp: quem deixou sua marca em Torres?

Torres não começou sua jornada como treinador do zero, pois carrega na memória experiências com um grande número de técnicos de escolas diferentes, depois de ter jogado sob o comando de nomes de destaque na Espanha, na Inglaterra e na Europa.

Ao ser questionado sobre o livro ou o manual de treinamento que mantém na mesa de cabeceira, Torres falou de uma longa lista de técnicos com quem aprendeu ao longo de sua carreira.

Disse ele: "Tenho sorte de ter trabalhado com alguns técnicos excelentes, mesmo antes de pensar em me tornar treinador. Eu teria aprendido e anotado muita coisa, mas estive com Luis, que teve grande influência sobre mim, depois com Vicente na seleção, e com todos os técnicos com quem trabalhei no Atlético de Madrid".

E prosseguiu: "Depois fui para a Inglaterra com Rafa Benítez, um técnico que teve grande influência sobre mim, e Ancelotti, depois Mourinho e Simeone... Trabalhei com alguns técnicos excelentes, mas nunca pensei em me tornar treinador eu mesmo naquela época".

E explicou: "Acho que absorvi um pouco de cada um deles e aprendi com todos, mas assim que me concentrei no meu desejo de me tornar treinador, percebi que Jürgen Klopp foi quem deixou uma marca de verdade em mim".

Assim, parece que Torres não enxerga sua carreira como jogador apenas como uma jornada repleta de lembranças, mas como uma escola completa de treinamento, ao longo da qual reuniu ideias e experiências de diferentes técnicos, antes de começar a reformulá-las de acordo com sua personalidade.

O Atlético entre os olhos do torcedor e do treinador

A presença de Torres no estádio Metropolitano o coloca diante de uma equação diferente. Por um lado, ele é um torcedor apaixonado pelo Atlético; por outro, é um jovem treinador que tem dificuldade em impedir a própria mente de analisar o que acontece dentro de campo. Mas Torres tenta, na medida do possível, separar os dois papéis.

Ele diz: "Quando vou ao estádio Metropolitano, tento vestir o cachecol de torcedor do Atlético de Madrid e curtir assistir ao time. Tento não analisar demais as coisas, apenas vou para ver o meu time, para torcer por ele, para estar com a minha torcida e para sentir a emoção. Tento esquecer um pouco o treinador. É algo inevitável, mas eu tento".

Pensando no dérbi de Madri, Torres foi questionado se o Atlético de Madrid merecia entrar na partida como o favorito, especialmente depois de o time ter sofrido nos dérbis durante o período em que ele foi jogador mais do que sofre agora.

Mas Torres se recusou a entrar no jogo das classificações, ressaltando que o mais importante para o Atlético é o estado psicológico que o time vive atualmente.

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Disse ele: "Nunca gostei de classificar as coisas. Qual é o time favorito para vencer? Acho que o que o Atlético de Madrid tem hoje é a empolgação para a partida e a confiança na sua capacidade de vencer. É uma grande mudança em comparação com o período anterior".

Em vez de falar da superioridade teórica, Torres se concentrou na empolgação e na confiança que cercam o Atlético antes de enfrentar o vizinho Real Madrid.

Torres considera que o Atlético de Madrid atual é diferente do time que existia na temporada passada, especialmente diante das grandes mudanças ocorridas em seu elenco.

Disse ele: "Sei que houve várias contratações e algumas saídas importantes, e que eles passam por uma fase de crescimento evidente. É difícil prever a escalação titular hoje, por exemplo. Eles têm uma moral elevada e um time excelente".

As palavras de Torres indicam que o time ainda está em fase de construção e de formação de uma nova identidade, diante das mudanças por que passou seu elenco, o que faz do julgamento definitivo sobre o seu nível algo que precisa de mais tempo.

Mourinho no Real Madrid: um comando diferente

Quando o assunto passou ao Real Madrid sob o comando de José Mourinho, Torres falou do técnico português a partir do ângulo do conhecimento que já tinha dele, indicando que o que mais o distingue, a seu ver, é sua capacidade de liderança dentro do vestiário.

Disse ele: "Não tenho contato direto com esse time. Eu conhecia Mourinho como um líder genial dentro do vestiário. Essa capacidade de liderança é o que mais o distingue".

E acrescentou: "E agora não faço parte do time, então isso não aparece de forma tão clara. Vemos um treinador mais maduro; tenho certeza de que ele sabe gerir grupos, e acho que isso é fundamental para o vestiário".

Dessa forma, Torres concentrou sua avaliação de Mourinho no aspecto da liderança e da gestão do grupo, uma das características que ele diz ter sentido na própria pele durante o período em que trabalhou sob o comando do técnico português.

Sobre sua opinião a respeito do Real Madrid atual, Torres reconheceu que não assistiu a muitas partidas do time nesta temporada, mas apontou que a imagem que viu confirma que o clube possui um grupo de jogadores diferenciados.

Disse ele: "Não assisti a muitas partidas deles. Na verdade, não assisti a muitos jogos de futebol este ano, mas assisti a muitos jogos do Barcelona porque é uma partida maravilhosa".

E acrescentou: "É claro que assisti a todas as partidas do Atlético, e, pelo que vi do Real Madrid, é evidente que eles têm jogadores excelentes e que, quando a partida parece perdida, eles a vencem. Como de costume".

O Barcelona é o favorito mais destacado?

Ao ser questionado se o Barcelona deveria ser o grande favorito, Torres também se recusou a emitir julgamentos precoces, ressaltando que a temporada ainda está no começo e que o caminho pela frente é longo para todas as equipes.

Disse ele: "Estamos apenas no início da caminhada. A temporada é muito longa, há lesões e mil possibilidades em aberto. Acho que hoje é uma das equipes de melhor desempenho na Europa, sem dúvida, mas o caminho ainda é longo".

As palavras de Torres refletem seu desejo de evitar julgamentos precoces, especialmente em uma temporada longa em que o equilíbrio de forças pode mudar por conta das lesões, dos resultados e da evolução das equipes.

Com a conversa se aproximando da final da Liga dos Campeões da Europa, que será disputada no estádio Metropolitano, Torres foi questionado se isso representa algo bom ou ruim para o Atlético de Madrid.

Mas o jogador e jovem treinador tratou o assunto por um ângulo diferente, ressaltando que o clube passou a estar mais preparado para falar com franqueza sobre suas ambições, sem permitir que isso influenciasse o presente.

Disse ele: "Acho que o Atlético passou a ser, e espero que continue assim, mais ousado ao discutir as coisas com franqueza. Quando essas perguntas são feitas, parece que alguns temem respondê-las porque criamos uma situação incômoda".

E acrescentou: "Nós, como torcedores, temos de comparecer às partidas desejando a vitória do time. Mas não vamos pensar em algo que vai acontecer em maio, porque o caminho ainda é longo".

Torres encerrou sua fala com uma mensagem clara sobre como lidar com a temporada passo a passo, dizendo: "Quando chegar a próxima partida da Liga dos Campeões da Europa, vamos enfrentá-la, exatamente como vamos enfrentar o próximo domingo".

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