Ferran Torres, campeão da final do Mundial, continua a desfrutar das suas férias de verão na ilha de Ibiza, à espera da aguardada reunião da próxima semana com a direção do Barcelona, para definir o seu futuro.

O jornal "Mundo Deportivo" referiu que Torres passou algumas horas em Barcelona, após a sua chegada na passada terça-feira, na companhia de cinco dos seus colegas do clube catalão, antes de partir para Ibiza.

Torres tem despertado grande interesse em Ibiza, onde se encontra na companhia do seu colega da seleção espanhola, Marcos Llorente, enquanto os adeptos disputam entre si tirar fotografias com ele e obter o seu autógrafo.

A companhia não se limitou a Llorente, já que Ferran também se encontrou com o seu colega do Barça, Lamine Yamal, ontem, quarta-feira, na discoteca Lío, na cidade de Ibiza, onde ambos foram homenageados pelo seu feito no Mundial, segundo revelou o jornalista Javi Hoyos, através da sua conta no Instagram.

Ao mesmo tempo, o valor de mercado de Ferran Torres subiu significativamente, sobretudo porque falta apenas um ano para o fim do seu contrato com o Barcelona.

O jogador tem despertado o interesse sério do Paris Saint-Germain, tendo o treinador Luis Enrique contactado-o diretamente, para lhe explicar o seu projeto desportivo, ao passo que o Atlético de Madrid acompanha a sua situação de perto.

Por outro lado, o Barcelona pretende renovar o contrato do jogador, estando prevista para a próxima semana uma reunião decisiva entre Ferran e a direção do clube catalão, para conhecer as suas intenções relativamente ao seu futuro.