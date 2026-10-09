Torres conquista seu primeiro troféu com o Paris Saint-Germain

Mal a trajetória de Ferran Torres começou no Paris Saint-Germain da França e ele já estava fazendo um nome de peso para si mesmo. Após ser contratado junto ao Barcelona neste verão por pouco mais de 40 milhões de euros, o artilheiro espanhol teve um início estrondoso com o clube da capital, marcando 7 gols em 6 partidas em diferentes competições.

E, em setembro, seus números alcançaram marcas expressivas, com dois gols em 3 partidas pelo Campeonato Francês, incluindo um gol na partida do Clássico. O atacante de 26 anos foi indicado ao prêmio de jogador do mês, conquistando-o oficialmente nesta sexta-feira, segundo anunciou a Liga dos Jogadores Profissionais da França, em uma consagração merecida pelo seu forte início de temporada.









Torres iniciou as partidas do mês de setembro com uma participação de 27 minutos na derrota para o Monaco (2 a 1), antes de recuperar seu faro de gol novamente ao marcar o gol da vitória sobre o Brest (1 a 0), e, em seguida, marcar na vitória sobre o Olympique de Marseille (2 a 1).

E, para além do Campeonato Francês, o mês de setembro testemunhou o brilho de Torres também na Liga dos Campeões da Europa, com um hat-trick na vitória sobre o Slovan Bratislava (6 a 1).

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Vale lembrar que o Paris Saint-Germain não teve um início forte no Campeonato Francês nesta temporada, ocupando a sexta posição com 8 pontos nas primeiras 5 rodadas, a 5 pontos do Monaco, líder da classificação.