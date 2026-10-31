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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"Tornozelo e joelho em risco": diagnóstico chocante sobre a lesão de Sebari

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga
Marrocos
I. Saibari
Alemanha
Marrocos

que sofreu diante do Dortmund

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Thamer Al-Shahrani, fisioterapeuta e especialista em lesões ocorridas nos gramados, revelou suas previsões iniciais sobre a lesão do marroquino Ismael Saibari, jogador do Bayern de Munique, sofrida durante o confronto com o Borussia Dortmund, apontando para a possibilidade de uma lesão grave nos ligamentos do tornozelo, que pode chegar a uma ruptura, com a possibilidade de os ligamentos do joelho também serem afetados.

Al-Shahrani publicou sua leitura preliminar por meio de sua conta oficial na plataforma "X", baseando-se na observação da entrada sofrida pelo jogador durante a partida, esclarecendo que a lesão parece grave e que o local de maior dano provavelmente seja o tornozelo, sem descartar que o impacto se estenda aos ligamentos do joelho.

A leitura do especialista em lesões de gramado ressaltou a gravidade das possibilidades apresentadas, mas não representa um diagnóstico médico definitivo, já que a natureza da lesão e a dimensão do dano ainda precisam de exames médicos que determinem o grau de comprometimento dos ligamentos e se o jogador de fato sofre de uma ruptura, além do tempo que ele pode precisar para se recuperar e voltar aos gramados.

Saibari havia sofrido a entrada durante o confronto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que terminou empatado em 2 a 2 pelo Campeonato Alemão, deixando o gramado aos 29 minutos por causa da lesão, com Nathaniel Brown entrando em seu lugar.

As torcidas do Bayern de Munique e da seleção marroquina aguardam os resultados dos exames médicos do jogador, diante dos temores levantados pela natureza da lesão e pelas previsões iniciais apresentadas por Al-Shahrani, especialmente porque a determinação de sua gravidade definirá a situação de Saibari em relação às próximas partidas e o tempo em que ficará afastado caso se confirme a existência de uma lesão nos ligamentos.

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