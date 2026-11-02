Tornou-se intocável: a explosão de Diomande coloca Vinícius em grande apuro

O marfinense Yan Diomande se impôs como peça fundamental no time do Real Madrid, depois de brilhar com gols de bomba e criação de chances, contribuindo para que a equipe conquistasse 7 vitórias nas sete partidas em que começou como titular, confirmando sua capacidade de compensar a ausência de Vinícius Júnior.

De acordo com o jornal espanhol "AS", Diomande já havia demonstrado anteriormente sua ousadia durante sua passagem pelo Leganés e sua capacidade de driblar adversários no Leipzig, além de sua habilidade em finalizar jogadas pelos dois lados. Mas o que não se sabia sobre ele, depois de guardar isso para si, era que possuía um chute de bomba com o pé direito, marcado por sua grande potência e não apenas pela sua estética.

E o impacto do jogador marfinense vai além do brilho individual, já que o Real Madrid venceu as sete partidas em que atuou como titular, enquanto a equipe apresenta seu melhor nível nesta temporada, sendo Diomande um de seus principais motores.

Os três últimos gols de Diomande vieram com chutes de bomba potentes, pois marcou um gol na vitória sobre o Sevilla por 4 a 1, com um chute de direita da entrada da área, antes de repetir o feito diante do Leipzig pelo mesmo placar, mas de uma distância um pouco maior e com um grau de dificuldade bem mais alto, após finalizar a bola de voleio.

Já seu último gol, em Santander, combinou as qualidades dos dois gols anteriores, pois veio de longa distância como o primeiro e com uma dificuldade técnica parecida com a do segundo, em uma cena que parecia mostrar a mente e o corpo do jogador evoluindo juntos para alcançar o chute perfeito.

E o gol foi como uma verdadeira obra de arte, depois que ele enviou a bola com precisão milimétrica às redes de Aguirrezabala a uma velocidade de 120,2 quilômetros por hora, com a bola girando a uma média de 3,3 rotações por segundo, de uma distância de 19 metros.

E o nível de Diomande subiu de forma evidente após a longa pausa para os jogos de seleções, durante a qual demonstrou com a seleção da Costa do Marfim que estava se preparando para deslanchar com força.

Desde então, o jogador participou de 6 gols, depois de marcar 3 gols e dar o mesmo número de assistências, deixando sua marca em cada ocasião, além de dar mais perigo ao desempenho de sua equipe.

E só Kylian Mbappé o superou em número de dribles, tendo executado 39 dribles contra 34 de Diomande, apesar de o astro francês ter disputado 512 minutos a mais em campo.

E seja Diomande a causa do atual despertar do Real Madrid ou uma consequência dele — cabe a cada um definir o que veio primeiro —, o certo é que o jogador marfinense vem conseguindo, com louvor, aproveitar a longa ausência de Vinícius Júnior nas partidas do campeonato por suspensão, se é que isso era um de seus objetivos dentro de seus planos.

E a ponta esquerda, que Vinícius monopolizava sem praticamente nenhuma concorrência, passou a ser o espaço de onde Diomande aparece em seu melhor nível e oferece suas atuações mais eficazes. E os três últimos gols marcantes do jogador marfinense vieram depois que ele ocupou a posição de ponta esquerda, o que lhe permitiu se posicionar de forma ideal para chutar com o pé direito.

E seu perigo não se limita a marcar gols, mas se estende à criação de outras situações ofensivas que ameaçam os adversários, já que, aos cinco minutos de jogo, os jogadores do time merengue reclamaram um pênalti a favor do camisa 25, após ele ser atropelado por Mantilla, mas o árbitro Munuera Montero considerou o contato de impacto limitado e que não justificava a marcação de falta, o que confirma a capacidade contínua de Diomande de criar perigo.

Morrer pelo treinador

Mourinho fez questão de conceder a Diomande oportunidades de atuar de forma gradual, sem precipitar sua utilização. Ainda assim, manifestou sua admiração pela postura de seu novo jogador mesmo antes de sua primeira aparição, quando falou sobre o espírito com que o jogador se juntou à equipe, depois de dizer que estava disposto a "morrer" pelo seu treinador.

E, dias depois, o treinador português comentou: "Sem nos apegarmos às palavras ao pé da letra, essa expressão me agrada. Eu preferiria que ele morresse pelo grupo e pelo Real Madrid, mas sei o que ele quer dizer quando menciona o meu nome ao falar do grupo de trabalho e do clube. As palavras são fáceis, mas passar à ação é bem mais difícil".

E Diomande traduziu essas palavras em ações, seja por meio de suas funções ofensivas ou por meio do recuo para recuperar a bola quando necessário, em tarefas que refletem mais um espírito de sacrifício do que a busca por aparecer sob os holofotes.

E isso representa uma grande fonte de tranquilidade para Mourinho, que sabe que Diomande cumpre suas obrigações mesmo quando a partida exige um esforço defensivo árduo.

E, quando o treinador português foi questionado sobre o grande trabalho defensivo apresentado pelo jovem jogador marfinense e por Bellingham, ele demonstrou orgulho e disse: "Quando os jogadores de perfil mais ofensivo fazem um grande esforço nos aspectos defensivos, isso transmite uma mensagem positiva ao grupo".

E essa mensagem carrega uma importância adicional para Vinícius, que voltará aos gramados mais adiante, já que não poderá voltar a atuar no campeonato antes de 29 de novembro, pelo menos.