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Unai Emery confirmou conversas sobre um novo contrato com o Aston Villa após uma reunião “muito positiva” com o presidente Nassef Sawiris. Novas discussões estão previstas para a próxima semana. O espanhol tem sido ligado ao Manchester United, adversário do Villa no domingo, após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League, na terça-feira. Emery, porém, afirma que sua ambição é continuar desenvolvendo um projeto “mais forte” no Villa Park.

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Emery confirma conversas sobre contrato com presidente do Villa

Emery confirmou que houve conversas sobre um novo contrato no Aston Villa, enquanto o clube busca construir um projeto “mais forte”. Na quarta-feira, um dia após a derrota do Villa por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League, o clube anunciou que havia realizado uma reunião para discutir sua estratégia de longo prazo para além de 2029, quando termina o contrato atual do treinador.

Segundo a PA, um novo contrato ainda não foi confirmado, mas Emery falou sobre seu futuro de longo prazo no clube e revelou que haverá novas conversas na próxima semana. Seu nome foi associado a vários outros clubes, incluindo o Manchester United, adversário de domingo.

Emery revela reunião “muito positiva” com Sawiris

Emery disse: “Minha ambição é manter nossa consistência e a forma como estamos evoluindo e construindo muitas coisas de maneira positiva. É um enorme desafio. Após conversarem conosco no ano passado, eles decidiram construir uma nova arquibancada para receber mais torcedores no Villa Park. Esse é um passo claro para melhorar.

“A forma como aumentamos nosso orçamento a cada ano e nossa receita por meio do desempenho ao jogar na Europa e desenvolver jogadores, vendê-los e depois contratar jovens talentosos: esse é o processo e a ambição que devemos manter no futuro. Tive uma boa reunião com Nassef Sawiris, uma reunião muito boa, muito positiva. Vamos conversar na próxima semana para tentar acertar tudo o que discutimos. Conversamos sobre como podemos fortalecer nosso projeto com um acordo, sim.”

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Emery mantém cautela com o Manchester United apesar das dificuldades do clube

O Villa tentará ampliar sua sequência de cinco jogos sem derrota contra o United, que venceu apenas uma de suas nove primeiras partidas na liga, diante do Ipswich, em agosto. Old Trafford, porém, não tem sido um estádio favorável ao Villa: o clube perdeu cada uma das últimas seis partidas que disputou lá, considerando todas as competições.

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Emery não subestima a equipe de Michael Carrick e chega a colocá-la no mesmo nível do Barcelona. “Não vencemos nenhuma partida lá em quatro anos”, acrescentou. “Neste ano, eles estão jogando bem na Champions League. Não têm sido consistentes na liga, mas devem se recuperar, só espero que não seja contra nós. Perdemos para o Barcelona por causa do nível do adversário que enfrentamos; esse é o nível mais alto da Champions League. O Manchester United está no mesmo nível do Barcelona.”

O que vem pela frente para Emery e o Villa?

O Villa visita Old Trafford no domingo em busca de uma reação após a derrota de terça-feira, quando o gol de abertura de Lamine Yamal e os dois gols de Raphinha encerraram seu início perfeito na Champions League. “Sou muito exigente”, disse Emery. “O próximo desafio, no domingo, faz parte do processo em que estamos, e vamos tentar fazer melhor do que fizemos contra o Barcelona na terça-feira.”

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As conversas com Sawiris sobre um novo contrato continuarão na próxima semana.