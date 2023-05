Por que torcedores do Liverpool devem vaiar o hino da Inglaterra antes de jogo contra o Brentford?

Clube faz partida válida pela 35ª rodada da competição horas depois da coroação de Rei Charles III

No jogo deste sábado (06), entre Liverpool e Brentford, será tocado o hino da Inglaterra antes do confronto pela Premier League. Porém, os torcedores dos Reds devem vaiar a homenagem ao Reino Unido, em partida que ocorre no mesmo dia em que Charles III será, de fato, coroado rei britânico.

Apesar do pedido da entidade para que o evento seja reconhecido nos confrontos que ocorrem nesta data, e alguns torcedores dos Reds terem acatado a questão, o histórico da arquibancada do Liverpool é de, normalmente, vaiar o hino nacional inglês.

Isso acontece, pois, na década de 80, Liverpool era visto como uma região distante das outras principais cidades da Inglaterra. Não apenas pela distância em si (mais de 300 km de Londres), mas pelos ideias que representavam o local. Margaret Thatcher, primeira ministra na época, era oposição ao que pregava esta parte do estado de Merseyside, acarretando em diversos conflitos que perduram até hoje.

Getty

Em depoimento oficial, o clube relatou: "Antes do pontapé inicial e em reconhecimento ao pedido da Premier League para marcar a coroação, jogadores e dirigentes se reunirão em torno do círculo central quando o hino nacional for tocado. É claro que é uma escolha pessoal como aqueles em Anfield no sábado marcam esta ocasião e sabemos que alguns torcedores têm opiniões fortes sobre isso”.

Outros quatro jogos acontecem neste sábado pela Premier League: Bournemouth x Chelsea, Manchester City x Leeds United, Wolverhampton x Aston Villa e Tottenham x Crystal Palace, todos às 11h (de Brasília). O confronto entre Liverpool e Brentford começa às 13h30, pouco mais de seis horas após o início da coroação (às 7h, de Brasília).