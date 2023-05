Por que o hino da Champions League vai tocar na coroação do Rei Charles III?

Evento acontece neste sábado (06), após cerca de oito meses da morte da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022

Após o falecimento da Rainha Elizabeth II, o Reino Unido faz um evento datado de séculos: a coroação de outro membro da família real inglesa como a nova figura representativa do Estado. Dessa vez, o filho de Elizabeth, Charles III será o mais novo rei britânico, que será coroado neste sábado (06), na Abadia de Westminster, em Londres, "ao som do hino da Uefa Champions League".

Mas o que a maior competição europeia tem em relação com a coroação do Rei Charles III? Na verdade, a famosa trilha que se ouve quando os jogadores entram em campo por uma partida de Liga dos Campeões foi inspirada no hino original do Reino Unido. Portanto, o que se escuta no início dos jogos da Champions é uma adaptação da música "Zadoque, o Sacerdote".

O hino em questão é tocado desde sua criação, que tem como objetivo ser ouvido em todas as coroações das figuras reais britânicas. A trilha sonora oficial do evento foi desenvolvida em 1727 por George Frideric Handel, para a coroação do Rei George Segundo na época.

(C)Getty Images

A adaptação, que pode ser ouvida na competição europeia nos tempos atuais, porém, surgiu depois de mais de 200 anos da criação original: em 1992, o compositor Tony Britten decidiu desenvolver, inspirado na obra de Handel, uma nova música para ser tocada na entrada dos atletas nos gramados da Champions, época em que o torneio passava por uma reformulação.

Foi Britten, inclusive, quem adicionou as famosas frases em alemão, francês e inglês, que podem ser ouvidas durante o hino: “Die Meister! Die Besten! Les grandes équipes! The champions!". Por isso, vale destacar que as músicas não são as mesmas, mas sim a obra da Champions uma adaptação da trilha original da coroação britânica.