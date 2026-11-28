Compartilhar Siga GOAL no Google

Problemas com ingressos, falta de internet e calor dificultaram o acesso ao Estádio Centenário, em Montevidéu

Publicidade

Torcedores de Palmeiras e Estudiantes enfrentaram tumulto e entraram em confronto com a polícia uruguaia nos acessos ao Estádio Centenário, em Montevidéu, antes da final da Libertadores, neste sábado (28).

Segundo a ESPN, a falta de conexão com a internet dificultou o acesso aos QR Codes dos ingressos e contribuiu para a formação de longas filas na entrada do setor destinado aos palmeirenses. O espaço apertado e a quantidade de postos de checagem também prejudicaram a entrada.

A situação foi agravada pelo forte calor. De acordo com a reportagem, algumas pessoas passaram mal, entre elas mulheres e crianças, enquanto torcedores e fiscais chegaram a desmaiar.

A polícia abriu e fechou os portões para tentar controlar o fluxo e acionou a cavalaria. Ainda segundo a ESPN, relatos apontam que policiais avançaram com os cavalos sobre torcedores e utilizaram bombas de efeito moral. Alguns palmeirenses passaram por baixo das grades para deixar o local.

Publicidade Publicidade

Um policial não identificado disse à ESPN que a Conmebol havia instalado uma rede de Wi-Fi para ajudar os torcedores a acessar os ingressos, mas que um cabo teria sido rompido mais cedo, interrompendo o serviço. A torcida do Estudiantes também enfrentou confusão no acesso ao estádio.