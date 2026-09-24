A partida da Liga das Nações entre Holanda e Alemanha começou na noite de quinta-feira com um momento marcante. Antes do apito inicial, foi feito um minuto de silêncio na Johan Cruijff ArenA em homenagem a Bartina Koeman, falecida recentemente, mas ele foi interrompido por um torcedor que fez um som de iodelei.

Os jogadores de ambos os países se reuniram ao redor do círculo central para prestar homenagem à morte da mulher do ex-técnico da seleção Ronald Koeman. Bartina Koeman morreu na semana passada, aos 65 anos, e sofria de câncer de mama.

Na Johan Cruijff ArenA, que até então estava em silêncio, de repente foi ouvido um alto som de iodelei vindo das arquibancadas. Pouco depois, o silêncio foi retomado e, ao fim, houve calorosos aplausos vindos das arquibancadas, após o que o árbitro Alejandro Hernández Hernández pôde dar início ao duelo.

No X, o incidente provocou quase imediatamente muitas reações indignadas. "Uma pena que uma pessoa tenha que gritar durante o minuto de silêncio", escreveu um espectador, enquanto outro reagiu: "Simplesmente não conseguem ficar em silêncio por alguns segundos. Inacreditável."

Outros espectadores também demonstraram pouca compreensão pela ação vinda das arquibancadas. "Por que sempre tem uma pessoa? Ficar um minuto em silêncio, que nem dura um minuto inteiro", escreveu um usuário irritado no X.

Outro usuário escreveu: "Tinha que ter justamente alguém para fazer um som de iodelei durante o minuto de silêncio por Bartina Koeman, a esposa de Ronald Koeman que morreu jovem demais." Silvana também afirmou ter se incomodado: "Eu adoraria ter aquela pessoa que estava berrando durante o minuto de silêncio sentada ao meu lado."

Ao mesmo tempo, vários espectadores manifestaram sua apreciação pela homenagem a Koeman. "Muito bonito esse minuto de silêncio por Bartina Koeman. Respeito", escreveu alguém.







