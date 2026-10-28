Siebert, que em maio havia apitado com muita segurança a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain, sob muitos aplausos, não poderá atuar devido a uma lesão na panturrilha.

O árbitro de 42 anos sofreu a lesão no último domingo, na partida entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen (3 a 0), e foi substituído por Robert Hartmann no intervalo.

No próximo sábado, o segundo árbitro alemão da FIFA assumirá a missão. Segundo o kicker, Tobias Stieler apitará o grande jogo na Allianz Arena. A notícia, por um lado, pode até ser bem recebida pela torcida do Dortmund, já que poucos torcedores do BVB devem guardar boas lembranças de Siebert em partidas contra o clube recordista de títulos alemães.

O FC Bayern já foi beneficiado por decisões da arbitragem contra o BVB?

A última partida de Siebert entre os aurinegros e os bávaros até então havia sido em abril de 2022. Na ocasião, ele cometeu dois erros graves em prejuízo do Dortmund.

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Primeiro, não viu uma entrada dura de Benjamin Pavard, então jogador do Bayern, em Julian Brandt, que obrigatoriamente deveria ter resultado em cartão amarelo. O próprio árbitro reconheceu isso claramente depois. "Foi o maior erro daquela partida, e fico muito irritado com a minha avaliação daquele lance", disse ao kicker.

Mas ele foi o único a considerar esse o "maior erro" do jogo. Pouco antes de completar uma hora de partida, Siebert deixou de marcar um pênalti claro para o Dortmund após outra falta de Pavard, desta vez em Jude Bellingham. O VAR também não interveio, de forma questionável. Siebert criticou isso depois.

"Sobretudo na imagem da câmera posicionada no alto, atrás do gol, o contato faltoso de Pavard em Bellingham é claramente visível", disse. E admitiu: "O pênalti teria sido a decisão correta". A marcação poderia ter ajudado o BVB a chegar ao empate por 2 a 2 na época. A partida terminou em 3 a 1 para o FCB.

Imago

Stieler não viu famoso toque de mão de Jerome Boateng contra o BVB

Por outro lado, Stieler também é conhecido da torcida do BVB. Sua última atuação até então no chamado "Klassiker" havia sido há mais de seis anos, quando o Bayern, diante de um Westfalenstadion sem público por causa do coronavírus, deu um passo decisivo na disputa pelo título (1 a 0). E isso também se deveu a uma decisão controversa do árbitro.

Stieler não viu, aos 58 minutos, um toque de mão de Jerome Boateng que poderia ter sido punido. Ao cair, o jogador desviou com a parte superior do braço uma finalização de Erling Haaland para fora, ao lado da trave. Também nesse caso, o VAR não interveio.

Recentemente, Stieler também enfrentou uma onda de críticas por não marcar um pênalti. Na partida de terça-feira pela Copa da Alemanha entre HSV e Eintracht Frankfurt, ele não assinalou a penalidade para o time de Hamburgo depois que Robin Koch derrubou Zakaria El Ouahdi com um contato físico muito forte.

Stieler classificou o lance como uma "carga de corpo clássica" e disse que, em lances assim, adota "um certo limite". Mais uma vez, o VAR não interveio, o que Stieler aprovou depois: "A decisão não foi completamente errada, então foi muito bom que o VAR a tenha apoiado, porque é isso que queremos". Mas, após ver as imagens, ele também admitiu: "A melhor decisão teria sido marcar o pênalti".



