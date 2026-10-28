Siebert, que em maio havia apitado com muita segurança a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain, sob muitos aplausos, não poderá atuar devido a uma lesão na panturrilha.
O árbitro de 42 anos sofreu a lesão no último domingo, na partida entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen (3 a 0), e foi substituído por Robert Hartmann no intervalo.
No próximo sábado, o segundo árbitro alemão da FIFA assumirá a missão. Segundo o kicker, Tobias Stieler apitará o grande jogo na Allianz Arena. A notícia, por um lado, pode até ser bem recebida pela torcida do Dortmund, já que poucos torcedores do BVB devem guardar boas lembranças de Siebert em partidas contra o clube recordista de títulos alemães.
O FC Bayern já foi beneficiado por decisões da arbitragem contra o BVB?
A última partida de Siebert entre os aurinegros e os bávaros até então havia sido em abril de 2022. Na ocasião, ele cometeu dois erros graves em prejuízo do Dortmund.
Primeiro, não viu uma entrada dura de Benjamin Pavard, então jogador do Bayern, em Julian Brandt, que obrigatoriamente deveria ter resultado em cartão amarelo. O próprio árbitro reconheceu isso claramente depois. "Foi o maior erro daquela partida, e fico muito irritado com a minha avaliação daquele lance", disse ao kicker.
Mas ele foi o único a considerar esse o "maior erro" do jogo. Pouco antes de completar uma hora de partida, Siebert deixou de marcar um pênalti claro para o Dortmund após outra falta de Pavard, desta vez em Jude Bellingham. O VAR também não interveio, de forma questionável. Siebert criticou isso depois.
"Sobretudo na imagem da câmera posicionada no alto, atrás do gol, o contato faltoso de Pavard em Bellingham é claramente visível", disse. E admitiu: "O pênalti teria sido a decisão correta". A marcação poderia ter ajudado o BVB a chegar ao empate por 2 a 2 na época. A partida terminou em 3 a 1 para o FCB.
Stieler não viu famoso toque de mão de Jerome Boateng contra o BVB
Por outro lado, Stieler também é conhecido da torcida do BVB. Sua última atuação até então no chamado "Klassiker" havia sido há mais de seis anos, quando o Bayern, diante de um Westfalenstadion sem público por causa do coronavírus, deu um passo decisivo na disputa pelo título (1 a 0). E isso também se deveu a uma decisão controversa do árbitro.
Stieler não viu, aos 58 minutos, um toque de mão de Jerome Boateng que poderia ter sido punido. Ao cair, o jogador desviou com a parte superior do braço uma finalização de Erling Haaland para fora, ao lado da trave. Também nesse caso, o VAR não interveio.
Recentemente, Stieler também enfrentou uma onda de críticas por não marcar um pênalti. Na partida de terça-feira pela Copa da Alemanha entre HSV e Eintracht Frankfurt, ele não assinalou a penalidade para o time de Hamburgo depois que Robin Koch derrubou Zakaria El Ouahdi com um contato físico muito forte.
Stieler classificou o lance como uma "carga de corpo clássica" e disse que, em lances assim, adota "um certo limite". Mais uma vez, o VAR não interveio, o que Stieler aprovou depois: "A decisão não foi completamente errada, então foi muito bom que o VAR a tenha apoiado, porque é isso que queremos". Mas, após ver as imagens, ele também admitiu: "A melhor decisão teria sido marcar o pênalti".