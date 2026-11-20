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Para indignação geral, o Bayern vendeu Matthijs de Ligt em 2024, e não Dayot Upamecano. Desde então, as carreiras dos dois dificilmente poderiam ter seguido rumos mais diferentes.

No verão de 2024, Vincent Kompany assumiu o comando técnico do Bayern e logo tomou uma decisão bastante impopular, ao menos segundo o que foi noticiado à época por diferentes veículos. A questão era quem integraria a zaga dali em diante.

Com Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier e o recém-contratado Hiroki ito, o clube de Munique tinha cinco zagueiros. Um deles deveria sair e, supostamente, a direção queria que fosse Upamecano. Kompany, porém, via grande potencial no francês e gostava especialmente de sua velocidade. Por isso, segundo relatos, o novo treinador defendeu a venda de de Ligt.

No fim, o holandês foi para o Manchester United por 45 milhões de euros. Após um ano de pesadelo, hoje é considerado candidato a deixar o clube. Upamecano, por sua vez, tornou-se um dos melhores zagueiros do mundo no Bayern. O que parecia bastante questionável na época há muito se mostrou uma decisão certeira.

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Petição pedia a permanência de Matthijs de Ligt no Bayern

Primeiro, vale voltar no tempo. Em 2022, um ano depois da contratação de Upamecano junto ao RB Leipzig por 42,5 milhões de euros, Julian Nagelsmann queria outro zagueiro de alto nível. Para surpresa geral, chegou Matthijs de Ligt. O clube de Munique pagou expressivos 67 milhões de euros à Juventus pela antiga promessa do Ajax. Apesar do valor elevado, a transferência foi celebrada como um grande negócio: aos 22 anos, ele era considerado um dos zagueiros mais promissores do mundo.

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E de Ligt correspondeu às expectativas. Depois da primeira temporada, ficou até em segundo lugar na eleição de melhor jogador do Bayern no ano, atrás de Jamal Musiala. Na segunda, também foi o zagueiro mais confiável do clube. Com seu estilo de jogo abnegado e seu jeito acessível, tornou-se um dos favoritos da torcida. E agora seria vendido de repente? No lugar de Upamecano, propenso a lesões e erros?

Para tentar impedir a saída, torcedores do Bayern criaram uma petição online intitulada "Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!", que dizia, entre outras coisas: "Vender Matthijs de Ligt seria uma decisão totalmente errada e certamente nos arrependeríamos muito. Por isso, usamos nossa voz para chamar a atenção para o fato de que NÃO podemos cometer esse erro!"

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Impressionantes 71.840 pessoas assinaram a petição. "Isso toca meu coração", disse o próprio de Ligt. A direção do Bayern, porém, ignorou o desejo da torcida e vendeu o zagueiro ao Manchester United em meados de agosto.

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Dayot Upamecano renovou seu contrato no início de 2026

A partir daí, Kompany passou a escalar geralmente Upamecano e Kim na zaga. Apesar de algumas falhas pontuais, a dupla funcionou muito bem no geral. Enquanto isso, de Ligt enfrentava dificuldades em seu novo clube e logo virou alvo dos comentários mordazes dos analistas da TV inglesa, como acontece há anos com praticamente todos os reforços do Manchester United.

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"Não se trata de nos sentirmos confirmados. Matthijs de Ligt também era um zagueiro de ponta", disse o diretor esportivo Max Eberl em novembro. "Mas precisávamos tomar uma decisão de algum modo. Nós a tomamos, e está funcionando." O mais tardar a partir da temporada seguinte, 2025/26, a mudança de rumo supostamente sugerida por Kompany se revelou uma jogada certeira.

Ao lado do recém-contratado Jonathan Tah, Upamecano se firmou em um nível impressionante. Isso rendeu ao francês, hoje com 28 anos, um novo contrato de alto valor até 2030 no início de 2026, além de luvas generosas de supostos 20 milhões de euros. De Ligt, por outro lado, sofreu uma lesão nas costas no outono de 2025, depois de uma fase ao menos um pouco melhor, e ficou afastado.

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Manchester United: por que Matthijs de Ligt ficou tanto tempo afastado?

Ruben Amorim, então técnico do United, falou em uma "coisa pequena", mas a avaliação se mostraria um grande equívoco. Depois de sofrer vários contratempos, de Ligt só voltou aos treinos após meses de ausência. Em maio, porém, acabou precisando passar por uma cirurgia. Com isso, perdeu não só o restante da temporada, mas também a chance de disputar a Copa do Mundo com a seleção holandesa.

De Ligt só voltou a jogar no fim de outubro, na derrota por 4 a 1 para o Como Calcio pela Champions League. Desde então, fez apenas mais uma breve participação na competição. Sua última partida na Premier League foi em 30 de novembro de 2025, ou seja, há quase um ano. Michael Carrick geralmente escalava Harry Maguire e Lisandro Martinez na zaga. Quando Martinez ficou fora recentemente por suspensão, foi o lateral-direito titular Lenny Yoro quem começou pelo centro. Ayden Heaven, de apenas 20 anos, também recebeu minutos na zaga.

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Carrick foi demitido durante o período de jogos das seleções e substituído por Mauricio Pochettino, o que dá sequência a uma curiosa sequência de de Ligt . Em toda a carreira profissional, ele nunca começou duas temporadas consecutivas sob o comando do mesmo treinador. Será assim também na próxima temporada. Independentemente disso, no momento ainda não se sabe sequer por qual clube ele jogará.

Embora seu contrato de alto valor vá até 2029, há tempos de Ligt é considerado candidato a uma transferência, que pode acontecer até no inverno. "De Ligt precisa sair", exigiu recentemente, por exemplo, Gary Neville, ídolo do clube. Supostamente, Inter de Milão e Besiktas, de Istambul, estão entre os clubes que avaliam uma possível contratação do jogador, que ainda tem apenas 27 anos.