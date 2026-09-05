Vestindo a camisa número 6, Marc Casadó fez, na noite deste sábado, sua estreia pelo Deportivo La Coruña, na quarta rodada do Campeonato Espanhol, diante do Villarreal.
Casadó, que atua por empréstimo do Barcelona, entrou como substituto aos 66 minutos na partida que terminou com uma vitória agônica de seu novo clube, pelo placar de 3 a 2.
O jornal Sport informou que Casadó entrou em campo no La Cerámica quando o placar apontava o empate por 1 a 1, com o Villarreal totalmente lançado ao ataque.
Casadó posicionou-se no duplo pivô ao lado de Amatucci, esteve acertado em suas intervenções com a bola e comprometido, como de costume, com os esforços defensivos, chegando até a evitar uma finalização perigosa, além de não cometer nenhum erro.
A estreia de Casadó ocorreu em uma noite de verdadeira loucura, pois Adama Traoré teve azar e marcou um gol contra em seu próprio gol, após uma tentativa de afastar a bola de cabeça, colocando o Villarreal em vantagem por 2 a 1.
Mas o marroquino Zakaria El Dahchouri marcou o gol de empate para os visitantes aos 79 minutos, em assistência do gabonês Aubameyang, que ele próprio marcou o gol da vitória do Deportivo La Coruña aos 88 minutos.
O Deportivo La Coruña subiu para 8 pontos, na quarta posição, enquanto o Villarreal estacionou nos dois pontos, na 16ª colocação.
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