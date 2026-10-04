Toni Kroos escolhe o melhor meia do mundo

O alemão Toni Kroos, ex-astro do Real Madrid, elogiou o potencial técnico e físico do inglês Jude Bellingham, considerando que ele reúne as qualidades que o tornariam o melhor meio-campista do mundo, caso recupere plenamente sua forma física e atinja seu melhor nível, apesar das críticas que vem sofrendo na Inglaterra.

As declarações de Kroos vieram durante sua participação no programa "Kroos e Kroos: a Copa do Mundo sob a lupa", apresentado ao lado de seu irmão Felix Kroos pela plataforma TikTok, com a participação do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand, no qual falou sobre as qualidades de Bellingham e seu futuro no Real Madrid.

Kroos afirmou: "Para mim, Bellingham é um dos meio-campistas mais completos do mundo e, se estiver em seu melhor nível, acredito que ele seja o melhor meio-campista do mundo, ou que possa ser o melhor".

O elogio do astro alemão ganhou importância especial por ele ter sido companheiro de Bellingham no Real Madrid durante a temporada 2023-2024, que marcou a conquista dos títulos do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Espanha, o que deu a Kroos a oportunidade de conhecer de perto o potencial do jogador inglês dentro de campo.

Kroos explicou que Bellingham possui uma rara combinação de força física, habilidade técnica e inteligência tática, além de sua capacidade de vencer os duelos, marcar com as duas pernas e se destacar nas bolas aéreas, bem como suas habilidades para invadir a área adversária.

O astro alemão apontou que a versatilidade de funções de Bellingham lhe dá uma grande vantagem, já que ele consegue construir as jogadas desde trás, movimentar-se no meio-campo, jogar entre as linhas e contribuir ofensivamente, o que o torna um jogador cujo potencial é difícil de restringir a uma única posição, mas que exige um aproveitamento tático adequado para explorar suas qualidades.

Kroos abordou as críticas que Bellingham vem sofrendo na Inglaterra, esclarecendo que os jogadores frequentemente enfrentam mais pressão e críticas em seus próprios países, diante do crescente interesse da mídia e dos torcedores sobre eles, ressaltando que essas críticas não refletem necessariamente seu real potencial.

Kroos considera que o principal desafio de Bellingham não está relacionado às suas qualidades técnicas, mas sim à sua capacidade de recuperar a forma física e a confiança em si mesmo, de modo que possa apresentar seu melhor nível de forma contínua e contribuir para equilibrar as funções defensivas e ofensivas do Real Madrid.

O astro alemão encerrou sua avaliação ressaltando que Bellingham possui as qualificações que o credenciam a liderar a lista dos melhores meio-campistas do mundo, apontando que atingir o auge de seu nível físico pode lhe dar vantagem sobre todos os seus concorrentes nessa posição.