Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Winners Walk - Laureus World Sports Awards Madrid 2026Getty Images Sport
Traduzido por

Toni Kroos escolhe o melhor meia do mundo

Real Madrid
Inglaterra
J. Bellingham
T. Kroos
La Liga
Espanha
England
Alemanha

Quem é ele?

O alemão Toni Kroos, ex-astro do Real Madrid, elogiou o potencial técnico e físico do inglês Jude Bellingham, considerando que ele reúne as qualidades que o tornariam o melhor meio-campista do mundo, caso recupere plenamente sua forma física e atinja seu melhor nível, apesar das críticas que vem sofrendo na Inglaterra.

As declarações de Kroos vieram durante sua participação no programa "Kroos e Kroos: a Copa do Mundo sob a lupa", apresentado ao lado de seu irmão Felix Kroos pela plataforma TikTok, com a participação do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand, no qual falou sobre as qualidades de Bellingham e seu futuro no Real Madrid.

Kroos afirmou: "Para mim, Bellingham é um dos meio-campistas mais completos do mundo e, se estiver em seu melhor nível, acredito que ele seja o melhor meio-campista do mundo, ou que possa ser o melhor".

O elogio do astro alemão ganhou importância especial por ele ter sido companheiro de Bellingham no Real Madrid durante a temporada 2023-2024, que marcou a conquista dos títulos do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Espanha, o que deu a Kroos a oportunidade de conhecer de perto o potencial do jogador inglês dentro de campo.

Kroos explicou que Bellingham possui uma rara combinação de força física, habilidade técnica e inteligência tática, além de sua capacidade de vencer os duelos, marcar com as duas pernas e se destacar nas bolas aéreas, bem como suas habilidades para invadir a área adversária.

Liga das Nações A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Tchéquia crest
Tchéquia
CZE
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

O astro alemão apontou que a versatilidade de funções de Bellingham lhe dá uma grande vantagem, já que ele consegue construir as jogadas desde trás, movimentar-se no meio-campo, jogar entre as linhas e contribuir ofensivamente, o que o torna um jogador cujo potencial é difícil de restringir a uma única posição, mas que exige um aproveitamento tático adequado para explorar suas qualidades.

Kroos abordou as críticas que Bellingham vem sofrendo na Inglaterra, esclarecendo que os jogadores frequentemente enfrentam mais pressão e críticas em seus próprios países, diante do crescente interesse da mídia e dos torcedores sobre eles, ressaltando que essas críticas não refletem necessariamente seu real potencial.

Kroos considera que o principal desafio de Bellingham não está relacionado às suas qualidades técnicas, mas sim à sua capacidade de recuperar a forma física e a confiança em si mesmo, de modo que possa apresentar seu melhor nível de forma contínua e contribuir para equilibrar as funções defensivas e ofensivas do Real Madrid.

O astro alemão encerrou sua avaliação ressaltando que Bellingham possui as qualificações que o credenciam a liderar a lista dos melhores meio-campistas do mundo, apontando que atingir o auge de seu nível físico pode lhe dar vantagem sobre todos os seus concorrentes nessa posição.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google