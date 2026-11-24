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As reações da imprensa árabe variaram diante da polêmica decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), anunciada nesta terça-feira, de devolver ao Senegal o título da Copa Africana de Nações de 2025 e anular a decisão anterior que havia concedido ao Marrocos a vitória administrativa na final e o título continental. A corte restabeleceu o resultado do confronto, vencido pela seleção senegalesa por 1 a 0 na prorrogação.

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Enquanto alguns jornais argelinos abordaram o caso em tom duro, relembrando a polêmica em torno da retirada do título do Senegal e as decisões tomadas pela Confederação Africana de Futebol (CAF), a cobertura egípcia se mostrou mais inclinada a explicar as dimensões da sentença e seus fundamentos jurídicos. Já veículos sauditas optaram por manchetes diretas e fortes, destacando a nova transferência do título do Marrocos para o Senegal.

Na Tunísia, predominou o caráter informativo na cobertura, com foco no fim da disputa jurídica que se arrastou por meses e na confirmação do campeão de uma edição continental que provocou uma das crises mais polêmicas da história do torneio.

Argélia: tom duro e retrospectiva da crise desde o início

Na Argélia, a reconquista do título da Copa Africana de Nações pelo Senegal dominou as manchetes, com ênfase clara no fato de que a seleção senegalesa havia decidido a final dentro de campo, em 18 de janeiro, antes que o resultado fosse alterado posteriormente por uma decisão administrativa que deu ao Marrocos a vitória por 3 a 0.

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O jornal argelino Echorouk destacou que a decisão da Corte Arbitral do Esporte restabeleceu o resultado original da partida e derrubou a decisão que havia dado o título ao Marrocos, fazendo com que o Senegal voltasse a ser o campeão da competição, de acordo com o desfecho do confronto em campo.

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A cobertura do jornal não se limitou ao anúncio da sentença: abordou também os bastidores da crise e a polêmica que antecedeu a decisão.

Horas antes do veredito, o veículo publicou uma matéria intitulada “Alegações marroquinas nos acréscimos: esta é a resposta do CAS e do Senegal sobre a ligação”, na qual usou a expressão “alegações não comprovadas”, em referência a parte da discussão que cercou o caso.

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Por sua vez, o também argelino El Khabar repercutiu a comemoração senegalesa pela reconquista do título em uma reportagem intitulada “Primeira reação senegalesa à decisão do TAS”, que destacou uma mensagem publicada pela conta oficial da seleção do Senegal em suas plataformas: “Campeões da África, mais uma vez e para sempre”.

A cobertura do El Khabar carrega um histórico mais duro em relação à decisão anterior da CAF: em março, o jornal havia classificado a retirada do título do Senegal como uma “farsa sem precedentes” e, em reportagens seguintes, usou a expressão “decisão da vergonha”.

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Egito: foco no conteúdo da sentença e em seus fundamentos jurídicos

Do lado egípcio, a cobertura foi marcada por mais serenidade, com foco nos detalhes da decisão judicial e em suas consequências, em vez de entrar na polêmica ligada às posições das duas seleções ou das duas federações.

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O jornal Youm7 publicou uma reportagem intitulada “O que diz o comunicado da Corte Arbitral do Esporte sobre a devolução do título africano ao Senegal?”, dedicada a explicar o conteúdo do comunicado da corte e o contexto da disputa, que terminou com a anulação da decisão anterior e o restabelecimento do resultado da final.

A matéria se concentrou na crise jurídica que gerou ampla polêmica no meio esportivo africano, em consequência das decisões contraditórias sobre quem era o campeão do torneio, e no clima de questionamento que se seguiu sobre a regularidade dos procedimentos adotados pela Confederação Africana de Futebol.

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O jornal Al-Masry Al-Youm seguiu linha semelhante, com uma manchete direta: “Oficial: CAS anuncia vitória da seleção do Senegal sobre o Marrocos na final da Copa Africana de Nações de 2025”, ressaltando que a decisão veio após uma longa espera e uma análise minuciosa do recurso da Federação Senegalesa de Futebol.

Arábia Saudita: manchetes fortes destacam a perda do título pelo Marrocos

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Na imprensa saudita, a manchete mais contundente para expressar a reviravolta provocada pela sentença foi a do jornal Asharq Al-Awsat: “CAS devolve o título africano ao Senegal... e o retira do Marrocos”.

O jornal escolheu uma formulação que reúne os dois lados da decisão em uma única frase: a reconquista, pelo Senegal, do título conquistado em campo e a perda, pelo Marrocos, do troféu que lhe havia sido concedido por decisão administrativa após a final.

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No corpo da reportagem, o Asharq Al-Awsat lembrou que a CAF havia declarado o Marrocos campeão apesar da derrota por 1 a 0 para o Senegal na prorrogação, o que evidenciou a contradição entre o resultado do confronto e a decisão que acabou anulada pela sentença da corte.

Apesar da força e da clareza da manchete, a abordagem se manteve no campo do relato da evolução esportiva e jurídica do caso, sem resvalar para uma linguagem agressiva contra a seleção marroquina.

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Já o jornal eletrônico saudita Ajel optou por uma manchete centrada na anulação da decisão anterior: “Corte Arbitral do Esporte devolve o título da Copa Africana de Nações ao Senegal e anula decisão da CAF de concedê-lo ao Marrocos”, destacando que a corte decidiu, por unanimidade, anular a decisão da Comissão de Apelação e devolver o título à seleção senegalesa.

Assim, a cobertura saudita se caracterizou pela clareza do desfecho nas manchetes, deixando evidente quem recuperou o título e quem o perdeu, o que deu ao leitor uma imagem direta da dimensão da reviravolta provocada pela sentença.

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Tunísia: o fim da disputa jurídica em primeiro plano

Na Tunísia, a imprensa tratou a decisão como o fim de uma longa crise jurídica, com foco no desfecho final mais do que na polêmica que o antecedeu.

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O jornal tunisiano Al-Chourouk estampou em sua cobertura: “Corte Arbitral do Esporte anuncia a vitória do Senegal na Copa Africana de Nações de Futebol de 2025”, mencionando o acolhimento do recurso contra a decisão que havia retirado o título da seleção senegalesa em favor do Marrocos, sem adotar uma linguagem de confronto.

O site Diwan FM também publicou uma reportagem intitulada “Senegal campeão da África de 2025 por decisão da Corte Arbitral do Esporte”, enfatizando que a sentença encerrou a disputa jurídica que se arrastava havia mais de dez meses sobre quem era o campeão da competição.