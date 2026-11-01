“Tivemos sorte!”: Cesc Fabregas admite que o Como escapou de um pênalti após vitória crucial sobre o Venezia

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Cesc Fabregas admitiu que o Como teve sorte de sair com os três pontos após uma decisão controversa do VAR a seu favor na vitória apertada por 1 a 0 sobre o Venezia. Um pênalti convertido por Lucas Da Cunha no primeiro tempo fez a diferença no estádio Giuseppe Sinigaglia e levou o Como a 23 pontos na classificação da Serie A.

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Fabregas admite ter contado com a sorte em vitória apertada

A vitória apertada mantém o Como na disputa por vagas em competições europeias, deixando a equipe a apenas dois pontos da Inter, segunda colocada, e a cinco da Lazio, líder do campeonato. O resultado, porém, teve sua dose de polêmica: um possível pênalti para o Venezia em lance envolvendo Luis Milla foi revertido pela arbitragem.

“Quando vi o lance, achei que era um pênalti claro. Antes de vir para cá, perguntei se tinha sido pênalti ou não. Não sou eu quem está dizendo, mas me disseram que não foi, porque Luis não move o braço e tenta tirá-lo do caminho”, disse o técnico ao TuttoMercatoWeb. “Para mim, pareceu pênalti. Tivemos sorte, mas pessoas que entendem mais do que eu, profissionais, disseram que não foi. O nosso? Foi mais claro. Se a bola chega ao Tasos e ele não é tocado por trás, é gol. É difícil, e digo isso com sinceridade.”

Como lida com calendário apertado

O Como atravessa um período exigente da temporada. Na quarta-feira, visita o Lens pela Champions League, competição em que ocupa atualmente a nona posição, com seis pontos em três jogos. No domingo seguinte, terá um grande confronto com a Inter pelo campeonato nacional. Fabregas admitiu que o ritmo incessante do futebol moderno está pesando sobre o elenco, sobretudo porque o grupo não está acostumado a disputar tantos jogos.

“Nada em campo é fácil, e hoje vimos o valor incrível desta vitória. Jogamos muitas partidas fora de casa. Dou muito valor ao que fizemos, e isso não é pouca coisa. É muito difícil vencer no futebol, vejo isso toda semana, e o jogo de hoje era fundamental. O Venezia deu um chute a gol. Não concedemos nada, e os jogadores não estão acostumados com esse tipo de calendário, um jogo atrás do outro. Praticamente não estamos treinando, mas precisamos continuar com essa mentalidade”, explicou Fabregas em sua avaliação após a partida.

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Lesões exigem soluções táticas

O trabalho do técnico ficou mais difícil com o aumento do número de lesionados, especialmente pelas pontas, onde Assane Diao e Jesus Rodriguez estão fora de ação. Fabregas observou que a ausência de pontas de origem dificulta superar equipes que se defendem em bloco baixo, exigindo que os jogadores disponíveis encontrem soluções criativas em campo.

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“Há milhões e milhões de técnicos, torcedores e dirigentes, e acho que todos podemos dizer que, quando se enfrenta um bloco baixo, pontas capazes de vencer no um contra um são fundamentais. No momento, não temos esses jogadores, e nunca falo com o elenco sobre quem está ausente. A leitura de jogo de cada jogador se torna fundamental. Não podemos procurar desculpas, precisamos encontrar outra solução. Mas eu gostaria de ter muito mais opções. Hoje Nico estava exausto, e Da Cunha jogou todas as partidas. Eles sempre tentam fazer o que queremos, e nós sempre tentamos jogar da maneira que queremos.”

Ricci é comparado a lendas do futebol italiano

Samuele Ricci recebeu elogios individuais de Fabregas. O meio-campista tem sido uma revelação para o Como, e o técnico não poupou elogios ao potencial do jovem. Fabregas comparou o estilo de jogo de Ricci ao de alguns dos maiores nomes da história do futebol italiano.

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“Estou muito feliz com Ricci. Vi o Samu que conheci no Torino e no Milan. Ele joga de forma brilhante, como Totti e como Pirlo. Grande garoto, grande mentalidade. Se dermos um pouco mais a ele, pode se tornar um jogador muito forte na Itália. Tem ótima técnica e capacidade física. Na quarta-feira, teremos 16 jogadores, e todos precisaremos estar prontos para a Champions League. Agora vamos descansar e depois nos preparar, em pouquíssimo tempo, para um jogo importante em nossa trajetória. Temos que encontrar energia onde e como pudermos para manter esse embalo.”