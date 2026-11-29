O time brasileiro venceu o Estudiantes de La Plata por 1 a 0, com gol de Ramón Sosa, na partida disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Segundo o jornal Sport, o título do Palmeiras rendeu 1 milhão de euros ao Barcelona, graças à presença de Vitor Roque, ex-jogador do clube catalão, no elenco brasileiro.
Vitor Roque é presença habitual entre os titulares do Palmeiras, mas só entrou em campo na final no último quarto de hora, já que voltava de lesão e ainda não havia recuperado a plena forma física.
Essa participação foi suficiente para que o Barcelona recebesse uma quantia que é sempre bem-vinda aos seus cofres e que também o ajuda a cumprir as regras de fair play financeiro da LaLiga.
O valor de 1 milhão de euros está previsto no contrato negociado entre Barcelona e Palmeiras quando Vitor Roque se transferiu para o clube brasileiro, em janeiro de 2025.
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O Palmeiras pagou 25,5 milhões de euros ao clube catalão pela contratação do jogador, e o Barcelona manteve 20% de qualquer venda futura do atleta.
Além disso, as duas partes acertaram uma série de bônus ao longo dos cinco anos de contrato que o atacante brasileiro assinou com o Palmeiras.
Uma das cláusulas acordadas na transferência do atacante garante ao Barcelona 1 milhão de euros caso o Palmeiras conquiste um título internacional.
Os bônus acordados foram os seguintes: 2 milhões de euros se Vitor Roque ficasse entre os três melhores jogadores do último Mundial de Clubes, mais 2 milhões de euros se um dia ele chegar ao pódio da Bola de Ouro e 1 milhão de euros se o Palmeiras conquistar um título internacional.
Ontem, sábado, Vitor Roque cumpriu a última dessas condições. O atacante brasileiro, de apenas 21 anos, havia chegado ao Barcelona em janeiro de 2024, vindo do Athletico Paranaense, por 30 milhões de euros.
Depois de passar meia temporada sob o comando de Xavi Hernández, o jogador disputou 16 partidas e marcou dois gols, mas teve dificuldades para se adaptar à equipe.
No verão europeu, foi emprestado ao Real Betis, onde disputou 33 jogos e marcou 7 gols. As coisas iam bem para Roque, até que o interesse do Palmeiras em contratá-lo surgiu em fevereiro de 2025.
Barcelona e Real Betis concordaram em encerrar o empréstimo em troca de mais 30% dos direitos de Abde Ezzalzouli para o clube andaluz, enquanto o clube catalão recebeu os 25,5 milhões de euros pagos pelo clube brasileiro, como já explicado.
Pelo Palmeiras, Vitor Roque disputou 100 partidas, marcou 29 gols e conquistou o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores, título que rendeu 1 milhão de euros ao Barcelona.