O internacional marroquino Hakim Ziyech recebeu elogios de seu técnico, Tite, que vê em suas qualidades técnicas e na versatilidade de suas funções ofensivas uma peça importante para reforçar as soluções táticas do time brasileiro do Botafogo, especialmente na posição de criação de jogadas.

Tite explicou, em declarações à imprensa, que Ziyech possui as capacidades necessárias para atuar como armador, conhecido como a posição de número 10, graças à sua habilidade de se movimentar entre as linhas e aproveitar os espaços, além da possibilidade de utilizá-lo pelas pontas.

O treinador brasileiro revelou que Ziyech teve mais minutos em campo do que o planejado inicialmente, devido à necessidade do time por suas características técnicas, destacando que sua versatilidade dá à comissão técnica múltiplas opções na formação e na distribuição das funções ofensivas.

Tite ressaltou que Medina consegue atuar na posição de criação de jogadas com um estilo diferente do de Ziyech, enquanto Montoro ficou temporariamente fora das contas por causa de uma lesão no tornozelo. Também explicou que Danilo Pereira se destaca por levar a bola verticalmente e conectar o jogo com os atacantes, o que dá ao time soluções adicionais na construção dos ataques.

Esse elogio vem após a participação de Ziyech em suas duas primeiras partidas com a camisa do Botafogo, nas quais sua atuação teve uma repercussão positiva por parte da torcida, que demonstrou admiração por suas capacidades, em um sinal de um início promissor do craque marroquino com seu novo clube.