Tite destaca "campeonato à parte" contra a Argentina mas ressalta momento de preparação

Treinador também revelou que pode fazer algumas mudanças para o primeiro confronto desta Data FIFA

Nesta quinta-feira(14), a seleção brasileira ajustou os últimos detalhes para o confronto contra a , que acontece nesta sexta-feira(15), em Riad, na . Depois do treino, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e falou sobre o "Superclássico".

"É um jogo especial na história do futebol internacional. O próprio nome diz, é superclássico, seleções com histórias. É um jogo muito forte, tem toda dimensão de espetáculo, mas é sim um campeonato a parte".

Tite também destacou a necessidade do resultado, mas fez questão de analisar etapas e lembrou que o passa por um momento de preparação.

"São etapas que acontecem, situações, e temos que analisar cada uma delas. Queremos resultados e não estamos satisfeitos. Mas também sei que é uma etapa, e o resultados de todos os momentos nesta etapa de preparação é o menos importante. Eliminatórias teve resultado? Teve. ? Não. ? Teve. Sei das etapas e sei da responsabilidade do técnico da Seleção".

Abaixo, confira outros trecho da coletiva de Tite:

ARGENTINA, ADVERSÁRIO QUE MAIS ENFRENTOU



"Argentina por si só... eu falei da grandeza do clássico. Teve momentos com Messi, momentos sem, momentos decisivos, como na Copa América. Um jogo com nível técnico, não aquele todo deslumbrante, porque o aspecto emocional foi muito forte. Não muda sistema. Surpresa em termos de sistema não existe. Mas estratégia pode mudar, marcação mais alta, jogador de velocidade, de contenção. Não faz diferença? Faz. Queremos fazer um grande jogo, sabendo do poderio da Argentina."

OPORTUNIDADE AOS NOVATOS

"Uso 'oportunidade' propositadamente, porque quando fala teste estamos usando alguém que tem qualidade técnica, não serve essa frase. Temos que aproveitar o atleta em bom momento, por isso falo oportunidade. O jogo pode falar. Talvez para começar o jogo a gente já possa dar oportunidades. Mas não posso trazer um atleta que está se ambientando com a Seleção e já colocar ele jogando. Passa por uma etapa de colocar a camiseta, sentir a camisa... O Bielsa colocou assim: 'colocar atleta novo é bom para biografia, mas dar oportunidade quando o atleta está preparado aí sim é desafiador'. Tentamos preparar o atleta para ele passar essas etapas, aí sim é consistente."

RODRYGO



"Eu não lembrei de ter feito esse comentário(elogios a Rodrygo há um ano)... Tem algumas coisas que posso externar de forma pública, conversei com ele e disse que tinha que se orgulhar do comportamento e que desse abraço nos pais dele pela educação, agradecesse ao Jair Ventura e que ele é um exemplo para um monte de garoto jovem que gostaria de estar na posição dele. Eu não o conheço, é o primeiro contato. Vi que quando fez o primeiro gol foi abraçar o Benzema, que deu assistência. Quando fez o hat-trick, não olhou para a câmera, pegou a bola e beijou. Para terminar disse, para dar um abraço nos pais dele."