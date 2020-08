Tiki-Taka está morto? Lahm aponta tendência após título do Bayern

O esquema tático parece ter perdido força com os últimos vencedores da Liga dos Campeões jogando um futebol mais vertical

Vencedor da de 2014 pela seleção alemã e multicampeão por mais de uma década - como capitão de ambas as equipes -, Philipp Lahm se aposentou do futebol em 2017 ainda com muita lenha para queimar, com 33 anos. Uma das peças fundamentais da era Guardiola no clube bávaro, o polivalente lateral não acredita mais que o esquema popularizado pelo catalão está no "topo do mundo".

O Tiki-Taka, que ficou famoso no de Guardiola - mesmo que o treinador não goste da expressão... -, bem como na seleção espanhola, campeã do mundo em 2010, se proliferou por muitas e muitas equipes ao redor do mundo, querendo copiar o estilo que deu tão certo na . Quase dez anos depois, entretanto, o esquema tático já parece ter perdido espaço.

"Pep Guardiola fez um estilo de jogo quase perfeito, de jogo coletivo, toque de bola." comentou Philipp Lahm em entrevista concedida ao Sport Bild. "Mas a vitória do na Liga dos Campeões mostra um estilo bem diferente: nós estamos nos afastando do Tiki-Taka."

E até mesmo o próprio Guardiola já parece ter modificado seu esquema: o seu Manchester City atua num futebol muito mais vertical e físico do que seu jogo era no Barcelona e no Bayern de Munique. O catalão, que nunca definiu seu jogo como o Tiki-Taka, preferindo o chamar de "jogo posicional" - expressão que 'pegou' recentemente -, ainda trabalha com a posse de bola, mas prima, acima de tudo, pela intensidade.

Fator esse que, para Lahm, é o que define os principais times do planeta neste momento. "O esquema dominante é, acima de tudo, intenso, um futebol de paixão, pressão e entusiasmo. É o que utilizam Bayern, e , por exemplo. O Bayern mudou muito desde 2013, para melhor. Podemos estar vivendo uma nova era de sucesso." declarou o ídolo.

E é verdade: os principais campeões do momento abandonaram o toque de bola pouco produtivo e começaram a implantar um esquema mais vertical, rápido, e que tenta roubar a bola no campo de ataque a todo momento, com mecanismos organizados para criar situações de perigo com mais velocidade.

Estilo que fica claro na conquista do Bayern de Munique: o time foi implacável, fez uma campanha histórica e praticou um futebol ofensivo, pautado pela velocidade e intensidade. Um time jovem, com vários jogadores que ainda podem não ter alcançado seu auge. Kimmich - herdeiro de Lahm no clube -, Goretzka e Gnabry, alguns dos destaques alemães da equipe, por exemplo, tem só 25 anos.

"Todas as equpes que tiveram um período longo de sucesso nos últimos anos, Barcelona, Real Madrid, , tinham uma base de jogadores nacionais jovem, talentosa e muito identificada com o clube. Este é o caso da geração atual do Bayern. O futuro promete." projeta Philipp Lahm.