Tijjani Reijnders não precisou de muito tempo após a pausa para jogos de seleções com a seleção da Holanda para deixar sua marca no Al-Qadsiah. O meio-campista marcou nesta sexta-feira, em cobrança de falta indireta, o 0 a 1 contra o Al-Kholood e deu início à sonora vitória por 0 a 5.
Reijnders começou como esperado no time titular do técnico Brendan Rodgers. Aos quatro minutos, os visitantes ganharam uma falta em posição promissora, logo na entrada da área. O internacional italiano Mateo Retegui rolou para Reijnders, que acertou o canto curto na finalização: 0 a 1.
O Al-Qadsiah não teve dificuldades contra o Al-Kholood no longo restante da partida. Ainda antes dos 15 minutos, Christopher Bonsu Baah fez o 0 a 2 com assistência do candidato à Bola de Ouro Julián Quiñones.
Musab Al-Juwayr fez o 0 a 3 ainda antes do intervalo. Após a parada, a situação do Al-Kholood piorou ainda mais: Iker Kortajarena desperdiçou um pênalti, e três minutos depois Retegui marcou seu segundo gol no dia.
A cinco minutos do fim, Quiñones também marcou o gol que merecia. O mexicano, que brilhou na última Copa do Mundo em casa, converteu um pênalti e definiu o placar final em 0 a 5.
Reijnders agora soma quatro gols no campeonato nesta temporada pelo Al-Qadsiah, que por enquanto vem tendo um desempenho excelente. Com a vitória, a equipe do ex-técnico do Liverpool Rodgers assume provisoriamente a liderança surpreendente da Saudi Pro League.
O Al-Hilal de Crysencio Summerville, o Ittihad Club de Steven Bergwijn e Georginio Wijnaldum e o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ainda podem ultrapassar o Al-Qadsiah neste fim de semana. Al-Hilal e Ittihad Club se enfrentam no sábado.