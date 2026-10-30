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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Tielemans revela a postura do vestiário do United sobre a permanência de Carrick

Y. Tielemans
M. Carrick
Manchester United
Premier League
Bélgica
England

Tielemans envia recado à diretoria do United

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O belga Youri Tielemans, meio-campista do Manchester United, afirmou que os jogadores dos Red Devils ficaram extremamente felizes com a decisão da diretoria de manter Michael Carrick no cargo de treinador da equipe, em meio à pior sequência de resultados negativos que o clube enfrenta desde 2015.

As previsões apontavam amplamente que Carrick seria o primeiro técnico a ser demitido na Premier League nesta temporada, após a pesada derrota sofrida em casa por 3 a 0 diante do Bournemouth, que veio depois de outra decepcionante derrota por 4 a 1 diante do Como na Liga dos Campeões da Europa.

No entanto, a diretoria do Manchester United optou por não tomar uma decisão precipitada, concedendo a Carrick, que vestiu a camisa do clube como jogador entre 2006 e 2018, o tempo necessário para corrigir o rumo e colocar as coisas de volta nos trilhos.

Por sua vez, Tielemans, que chegou ao United vindo do Aston Villa durante a janela de transferências de verão como uma das três contratações para reforçar o meio-campo, revelou que a presença de Carrick foi um dos principais motivos por trás de sua decisão de se transferir para o Teatro dos Sonhos, Old Trafford.

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Em declarações feitas ao canal TNT Sports, Tielemans disse: "Vim para cá em parte por causa dele, porque ele queria a minha presença e a minha ajuda para a equipe".

E acrescentou, reafirmando o apoio do vestiário ao treinador, segundo o que noticiou o site ESPN: "Por isso estou muito feliz com a permanência dele, e toda a equipe não quer uma mudança repentina. Não queremos uma mudança radical que leve a desestabilizar ainda mais a situação do que ela já está; pelo contrário, precisamos de estabilidade, de continuar o trabalho árduo, e as coisas vão mudar para melhor em algum momento".

Vale lembrar que o Manchester United não conquistou nenhuma vitória nas últimas 8 partidas que disputou em todas as competições, e ocupa atualmente a 16ª posição na tabela de classificação da Premier League, com 7 pontos e a apenas um ponto de diferença do Nottingham Forest, que está na primeira das posições que levam ao rebaixamento.

O Manchester United espera corrigir o rumo quando viajar amanhã, sábado, para enfrentar o Chelsea, em um dos duelos de cúpula mais aguardados entre os jogos da nona rodada da Premier League.

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