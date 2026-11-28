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O Fluminense atendeu ao pedido da torcida e renovou o contrato do capitão Thiago Silva até o fim de 2027. Após voltar no verão para o que foi apresentado como o capítulo final de sua história no clube, o zagueiro brasileiro permanecerá por mais uma temporada no time em que começou a carreira.

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Thiago Silva acerta permanência por mais um ano

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira que Silva acertou a renovação de contrato. O experiente zagueiro assinou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2027.

O acordo garante a permanência do capitão do Tricolor por mais uma temporada. Manter a liderança de um dos maiores zagueiros da história do Brasil é um grande reforço para o elenco e a torcida. Em três passagens pelo clube carioca, Silva já soma 229 jogos e 19 gols.

Torcida é atendida, e O Monstro fica

A renovação ocorre após uma ampla mobilização da torcida do Fluminense, que queria ver o capitão permanecer no clube. Ao anunciar a notícia em comunicado oficial, o clube celebrou a extensão do vínculo: "A torcida pediu, e O Monstro fica."

Silva já havia voltado ao Fluminense no verão passado para ampliar sua trajetória marcante no clube. Ao descrever essa passagem, o clube apresentou seu retorno como "um capítulo final de uma história que nunca vai acabar". Agora, esse capítulo foi prolongado mais uma vez, permitindo que o experiente zagueiro continue comandando a defesa em campo.

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Uma trajetória de Xerém para o cenário mundial

A forte ligação de Silva com o Fluminense começou nas categorias de base do clube, em Xerém, onde se desenvolveu dos 11 aos 18 anos. Ele atuou pela primeira vez na equipe principal entre 2006 e 2009, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o time à final da Copa Libertadores de 2008.

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Depois de se firmar no futebol mundial com Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, Silva voltou ao Brasil em 2024. Ele passou a segunda metade da temporada 2025/26 no Porto , antes de, por fim, retornar ao Fluminense no verão .

Durante essa segunda passagem, ele foi capitão do time em uma campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, nos Estados Unidos. Sob sua liderança, o Fluminense superou gigantes do futebol mundial e chegou às semifinais do torneio.

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Um capítulo inesquecível que continua

Com o contrato agora garantido até o fim de 2027, Silva volta suas atenções para liderar o Fluminense em mais uma campanha. Após 229 partidas pelo clube em que começou a carreira, o zagueiro terá a oportunidade de ampliar suas marcas de jogos e gols. Para o Fluminense e sua torcida, o novo acordo garante que o capitão continue sendo peça central do time na próxima temporada.