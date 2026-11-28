Thiago Silva acerta permanência por mais um ano
O Fluminense confirmou nesta sexta-feira que Silva acertou a renovação de contrato. O experiente zagueiro assinou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2027.
O acordo garante a permanência do capitão do Tricolor por mais uma temporada. Manter a liderança de um dos maiores zagueiros da história do Brasil é um grande reforço para o elenco e a torcida. Em três passagens pelo clube carioca, Silva já soma 229 jogos e 19 gols.
Torcida é atendida, e O Monstro fica
A renovação ocorre após uma ampla mobilização da torcida do Fluminense, que queria ver o capitão permanecer no clube. Ao anunciar a notícia em comunicado oficial, o clube celebrou a extensão do vínculo: "A torcida pediu, e O Monstro fica."
Silva já havia voltado ao Fluminense no verão passado para ampliar sua trajetória marcante no clube. Ao descrever essa passagem, o clube apresentou seu retorno como "um capítulo final de uma história que nunca vai acabar". Agora, esse capítulo foi prolongado mais uma vez, permitindo que o experiente zagueiro continue comandando a defesa em campo.
Uma trajetória de Xerém para o cenário mundial
A forte ligação de Silva com o Fluminense começou nas categorias de base do clube, em Xerém, onde se desenvolveu dos 11 aos 18 anos. Ele atuou pela primeira vez na equipe principal entre 2006 e 2009, conquistou a Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o time à final da Copa Libertadores de 2008.
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Depois de se firmar no futebol mundial com Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, Silva voltou ao Brasil em 2024. Ele passou a segunda metade da temporada 2025/26 no Porto, antes de, por fim, retornar ao Fluminense no verão.
Durante essa segunda passagem, ele foi capitão do time em uma campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, nos Estados Unidos. Sob sua liderança, o Fluminense superou gigantes do futebol mundial e chegou às semifinais do torneio.
Um capítulo inesquecível que continua
Com o contrato agora garantido até o fim de 2027, Silva volta suas atenções para liderar o Fluminense em mais uma campanha. Após 229 partidas pelo clube em que começou a carreira, o zagueiro terá a oportunidade de ampliar suas marcas de jogos e gols. Para o Fluminense e sua torcida, o novo acordo garante que o capitão continue sendo peça central do time na próxima temporada.