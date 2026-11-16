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Jurriën Timber vai renovar em breve com o Arsenal, informou o The Athletic nesta segunda-feira. O contrato atual do versátil defensor com o campeão inglês vai até meados de 2028.

Segundo fontes, as duas partes chegaram a um acordo por um contrato com condições melhores para Timber, que se tornou um jogador importante desde sua chegada em 2023. A duração do novo vínculo ainda não é conhecida.

Timber teve um início dramático no Arsenal. Em agosto de 2023, sofreu uma grave lesão no joelho e precisou passar meses em recuperação. O defensor lutou para voltar e teve participação importante no título inglês da temporada passada, o primeiro do Arsenal desde 2004.

O ex-jogador do Ajax passou outras vezes por períodos marcados por lesões. Foi o caso também na temporada passada, quando voltou em condições de jogo na final da Liga dos Campeões, perdida para o Paris Saint-Germain. Timber não saiu ileso do confronto em Budapeste e, por isso, ficou fora da Copa do Mundo.

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Timber já soma 105 partidas pelo Arsenal. "Graças à sua versatilidade na linha defensiva, Arteta pôde lidar, durante sua passagem pelo clube, com lesões no centro da defesa e na lateral esquerda."

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O jogador da seleção da Holanda completou recentemente sua 100ª partida com a camisa do Arsenal, na vitória fora de casa por 0 a 1 sobre o Nottingham Forest. Timber marcou sete gols e deu 11 assistências até agora.

O Arsenal quer manter sua posição dominante no futebol inglês e, por isso, busca assegurar a permanência de nomes importantes. O técnico Mikel Arteta assinou em outubro um novo contrato de vários anos, e há planos para oferecer um novo vínculo a Declan Rice.

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"O Arsenal assegurou a permanência de Jurriën Timber antes dos melhores anos de sua carreira. O defensor de 25 anos se revelou uma grata surpresa desde sua transferência do Ajax para o Arsenal e construiu uma reputação como um dos melhores defensores do futebol mundial em duelos individuais", analisa o The Athletic.

Timber costuma ser utilizado por Arteta como lateral-direito, posição na qual disputa espaço com Ben White. Ele também pode atuar como zagueiro e lateral-esquerdo.