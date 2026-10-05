Na escalação inicial de Xavi Hernández contra a Sérvia (2 a 1), havia um nome que chamou a atenção. Teun Koopmeiners foi colocado pelo treinador como zagueiro pela esquerda.

Em conversa com a NOS, Koopmeiners explicou seu papel. "Era principalmente atuar pelo centro no aspecto defensivo e, no ataque, quando possível, eu tinha que ir imediatamente para a posição de meia pela esquerda. Para que ficássemos com três atrás, com Joey Veerman à frente."

"Às vezes, isso exigia adaptação, porque, claro, quando você recupera a bola, não pode simplesmente correr para a frente sem pensar. Mas acho que em algumas vezes consegui chegar bem por ali e também infiltrar novamente, com Noa Lang podendo dar o passe", contou o jogador da Juventus.

Ainda assim, foi uma tarefa pesada para Koopmeiners. "Se sofrêssemos um contra-ataque ou concluíssemos um ataque, eu tinha que voltar imediatamente para a posição central. Foi uma busca de adaptação, mas muito legal de fazer."

Na Copa do Mundo, o jogador multifuncional já havia atuado uma vez como ponta-direita na seleção holandesa. "Acho que fui de ponta-direita a meio-campista central e depois a zagueiro pela esquerda", riu Koopmeiners.

"Perguntei ao senhor Ronald Koeman se eu podia ir para o gol, mas ele achou que isso era ir longe demais", brincou o jogador de 28 anos, natural de Castricum. "Mas sou utilizável em várias funções, por assim dizer."

Apesar disso, o ex-jogador do AZ se divertiu muito contra a Sérvia. "A posição combina bastante comigo. Gosto de jogar como meia e como zagueiro pela esquerda", concluiu.