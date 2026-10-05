Teun Koopmeiners fez pedido curioso sobre posição: "Perguntei a Ronald Koeman se eu poderia jogar..."

Na escalação inicial de Xavi Hernández contra a Sérvia (2 a 1), um nome chamou a atenção. Teun Koopmeiners foi escalado pelo treinador da seleção como zagueiro pela esquerda.

Em conversa com a NOS, Koopmeiners explicou seu papel. "Era principalmente atuar por dentro no aspecto defensivo e, no ataque, quando possível, eu tinha que ir imediatamente para a posição de meia pela esquerda. Assim, ficávamos com três atrás, com Joey Veerman à frente."

"Às vezes, foi uma busca de adaptação, porque você naturalmente não pode, quando recupera a bola, correr para a frente às cegas. Mas acho que consegui aparecer bem algumas vezes e também atacar a profundidade de novo, com Noa Lang podendo dar o passe", contou o jogador da Juventus.

Mesmo assim, foi um trabalho pesado para Koopmeiners. "Quando sofríamos um contra-ataque ou concluíamos uma jogada, eu tinha que voltar imediatamente para a posição central. Foi uma adaptação, mas muito legal de fazer."

Na Copa do Mundo, o jogador multifuncional já havia atuado uma vez como ponta-direita na seleção holandesa. "Acho que fui de ponta-direita para meio-campista central e depois para zagueiro pela esquerda", riu Koopmeiners.

"Perguntei ao senhor Ronald Koeman se eu podia ir para o gol, mas ele achou que isso era demais", brincou o jogador de 28 anos de Castricum. "Mas sou utilizável em várias funções, por assim dizer."

Apesar disso, o ex-jogador do AZ se divertiu bastante contra a Sérvia. "A posição combina muito comigo. Gosto de jogar como meia e como zagueiro pela esquerda", concluiu.