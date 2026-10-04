A seleção alemã não esperava que as últimas horas antes do confronto com a Grécia fossem tranquilas, depois de o acampamento da Mannschaft receber uma visita surpresa da Agência Nacional Antidopagem, em um movimento que chamou a atenção antes da aguardada partida pela Liga das Nações da Uefa.

A seleção alemã visita a congênere grega, na noite deste domingo, no estádio Toumba, pertencente ao clube PAOK Salônica, em uma partida que deve registrar grande público, já que as arquibancadas do estádio comportam cerca de 28 mil espectadores, entre eles aproximadamente 1.400 torcedores alemães que acompanharão a seleção de seu país até Salônica.

Poucas horas antes do início da partida, a seleção alemã recebeu uma visita surpresa em seu local de hospedagem na cidade de Herzogenaurach, depois que a Agência Nacional Antidopagem "NADA" compareceu na noite de sexta-feira para realizar exames surpresa.

De acordo com o jornal alemão "Bild", a agência pediu a cinco jogadores do elenco da seleção que fornecessem amostras de urina, no âmbito dos procedimentos de detecção de dopagem, uma medida habitual dentro dos programas de controle surpresa sobre seleções e jogadores.

Em campo, o veterano árbitro francês Clément Turpin dirige a partida, e ele não é estranho à seleção alemã, depois de já ter apitado diversos de seus jogos. Turpin foi o árbitro do confronto entre Alemanha e Hungria, que terminou com a vitória da Mannschaft por 5 a 0 em Düsseldorf, em setembro de 2024.









Mas o nome do árbitro francês foi associado a um episódio polêmico em abril de 2023, quando ele apitou a partida entre Bayern de Munique e Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa, que terminou com empate por 1 a 1.

Após a partida, Thomas Tuchel, então técnico do Bayern de Munique, dirigiu críticas duras a Turpin, ironizando seu desempenho ao lhe dar "seis de seis desde o primeiro minuto", depois de o árbitro francês ter expulsado o técnico alemão após ele receber um segundo cartão amarelo.

A escalação da seleção alemã passou por uma mudança antes do confronto, depois que o recém-chegado Felix Kaidel, de 23 anos, substituiu Serge Gnabry. Kaidel vestirá a camisa número 20 pela seleção alemã, em uma aparição que representa uma nova etapa em sua trajetória internacional.

Por outro lado, ficou definido o uniforme com o qual a seleção alemã se apresentará durante o confronto com a Grécia, já que os jogadores da Mannschaft vestirão a nova camisa preta, que havia aparecido pela primeira vez durante o confronto com a Holanda em Amsterdã, que terminou com empate por 1 a 1.