O atacante marroquino Yasser Zabiri escreveu seu nome cedo na história do Racing Santander, depois de aproveitar sua primeira participação como titular para conduzir a equipe à sua primeira vitória desde o retorno ao Campeonato Espanhol, marcando um hat-trick impressionante nas redes do Elche em apenas 21 minutos, em uma das mais fortes estreias individuais desta temporada.

Zabiri foi o astro incontestável do confronto, depois de bombardear o gol do Elche com três gols entre os minutos 15 e 36, transformando o estádio El Sardinero em uma verdadeira festa e dando ao seu time um imenso impulso no início de sua caminhada na competição.

O primeiro gol veio aos 15 minutos, depois de o atacante marroquino aproveitar um erro grave do goleiro Dituro, avançando sobre a bola e dando a vantagem ao Racing, antes de voltar apenas 6 minutos depois, aproveitar uma nova confusão na defesa do Elche e finalizar uma bola magnífica que o goleiro argentino não conseguiu defender.

Zabiri não se contentou com isso, completando seu hat-trick aos 36 minutos com uma finalização direta, dando início às comemorações nas arquibancadas do Racing e se colocando no centro das atenções em sua primeira aparição na escalação titular do clube espanhol.

Zabiri chegou ao Racing por empréstimo, vindo do Rennes, da França, depois de ter participado de apenas 6 partidas na segunda metade da temporada passada, mas precisou de apenas uma partida como titular para dar um anúncio estrondoso de suas capacidades ofensivas.

O atacante marroquino possui um retrospecto notável no nível das seleções de base, tendo sido um dos protagonistas da conquista do Marrocos na Copa do Mundo Sub-20, e desempenhou um papel decisivo na final ao marcar dois gols que conduziram a seleção de seu país à conquista do título.

Com seu hat-trick diante do Elche, Zabiri entrou rapidamente na disputa pela artilharia, passando a dividir com Kylian Mbappé, Raphinha e Fermín a liderança da lista, depois de se tornar um dos primeiros jogadores a marcar três gols na temporada.

O curioso é que o hat-trick de Zabiri veio em apenas 21 minutos, o que abre a porta para a possibilidade de aumentar seus números durante a partida e faz do atacante marroquino um dos nomes de maior destaque que chamaram a atenção na primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Zabiri tornou-se o quarto jogador marroquino no século 21 a marcar um hat-trick no Campeonato Espanhol, depois de seus compatriotas Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi e Mounir El Hamdaoui, adicionando seu nome a uma seleta lista marroquina na história da competição.

E os números do atacante marroquino não pararam por aí, tornando-se o segundo jogador africano mais rápido no século atual a marcar um hat-trick no Campeonato Espanhol, depois de ter marcado seus três gols em 21 minutos, atrás do camaronês Samuel Eto'o, que marcou seu hat-trick diante do Almería em 2008 em 19 minutos.

Zabiri também escreveu seu nome na história do Racing Santander, tornando-se o primeiro jogador da equipe a marcar um hat-trick no estádio El Sardinero pelo Campeonato Espanhol desde Javi Guerrero, que alcançou o mesmo feito diante do Murcia em 2004.