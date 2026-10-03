A crise entre Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal provocou um terremoto digital nas contas da Federação Portuguesa de Futebol e do técnico Jorge Jesus, apesar da vitória sobre a Dinamarca por 4 a 2 na Liga das Nações da Europa.

A crise entre Cristiano Ronaldo e o técnico da seleção, Jorge Jesus, estourou na concentração em Copenhague, antes de Ronaldo anunciar sua saída do grupo, dando a entender que o treinador não cumpriu suas promessas quanto ao acordo sobre sua participação diante da Noruega e da Dinamarca.

O jornal português "A Bola" afirmou que "a decisão de Ronaldo se traduziu em uma sangria sem precedentes nas contas tanto da seleção portuguesa quanto de Jesus nas redes sociais.

Relatou que, após a saída de Ronaldo, Lisboa "acordou" com faixas de apoio a Ronaldo e de ataque a Jesus, colocadas nas proximidades do aeroporto da capital portuguesa, em expressão da crescente revolta das torcidas. E destacou: "As plataformas da seleção portuguesa registraram a perda de cerca de dois milhões de seguidores desde o início da crise. A sangria digital atingiu seu pico na quinta-feira, dia da partida contra a Dinamarca, quando cerca de um milhão de usuários decidiram, em apenas 24 horas, deixar de seguir os canais oficiais da seleção, transformando o dia da vitória esportiva em um pesadelo de gestão de imagem e reputação".

Fóruns da Kooora









Jesus paga o preço de seu embate com Ronaldo

E prosseguiu: "O diretor técnico também não escapou do impacto da polêmica, já que Jorge Jesus sentiu pessoalmente a onda de protesto dos torcedores de Ronaldo, registrando uma queda que se aproxima de 100.000 seguidores em suas plataformas pessoais". E o A Bola completou: "Esse fenômeno reflete a dimensão do distanciamento entre uma grande parcela dos torcedores e a estrutura comandada pelo treinador, que já havia sido alvo de vaias ao deixar o hotel e após uma rápida entrevista no estádio Parken".









Ronaldo não foi afetado: direção oposta

E afirmou: "A marca pessoal de Cristiano Ronaldo permanece imune à erosão e continua a demonstrar sua força global. Apesar de sua decisão em Copenhague e do retorno urgente a Madri, o astro português registrou um saldo amplamente positivo no número de seguidores, reforçando sua posição, pois segue sendo o mais influente do esporte mundial nas redes sociais".

E concluiu: "Isso evidenciou a transferência imediata de lealdade por parte de milhões de fãs, que optaram por apoiar o jogador em detrimento da seleção de Portugal e do diretor técnico".