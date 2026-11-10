Zinedine Zidane sofreu um novo golpe no elenco da seleção francesa, depois que Aurélien Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid, teve de deixar o treino dos "Bleus" antes do fim, nesta terça-feira, por causa de uma lesão na região do púbis.

O jornal francês "L'Équipe" informou que Tchouaméni passou por exames médicos para determinar a natureza da lesão e sua gravidade, em meio ao temor de que tenha de deixar a concentração da seleção e ficar de fora das partidas da França contra a Itália e a Turquia na Liga das Nações.

Isso acontece após o corte de Pierre Kalulu e Marcus Thuram das contas de Zidane, o que coloca o técnico da França diante da possibilidade de perder um terceiro jogador em poucas horas, antes do aguardado confronto contra a Itália, marcado para depois de amanhã, quinta-feira, e em seguida a partida contra a Turquia no domingo.

A seleção francesa havia cortado Kalulu na noite de ontem, segunda-feira, e convocado Sacha Boey, jogador do Wolfsburg, em seu lugar, enquanto Thuram saiu da lista nesta terça-feira e entrou Eli Junior Kroupi, jogador do Bournemouth.

Tchouaméni não conseguiu completar a sessão de treino realizada em Clairefontaine, depois de sentir dores na região do púbis, levando a comissão técnica e o departamento médico a submetê-lo a exames adicionais para determinar sua situação definitiva de permanência com a seleção.

A participação do jogador do Real Madrid nas duas próximas partidas permanece em suspenso até o surgimento dos resultados dos exames, à espera de saber se a lesão permitirá que ele continue na concentração ou se Zidane será obrigado a cortá-lo também.