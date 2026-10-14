Luís Henrique, advogado de Jorge Jesus, lançou um ataque duro contra Cristiano Ronaldo, em meio à crise que se instalou entre o capitão da seleção de Portugal e seu técnico, episódio que tem dominado o cenário do futebol no país.

Henrique dirigiu críticas ácidas ao astro do Al Nassr, da Arábia Saudita, considerando que suas atitudes e sua obsessão por alguns números passaram a afetar negativamente a imagem que o público guarda de tudo o que ele apresentou ao longo da carreira.

O advogado de Jesus afirmou, em declarações reproduzidas pelosite Tribuna: "Cristiano Ronaldo, com suas atitudes, seu comportamento e sua obsessão por alguns números, está conseguindo algo que nenhum adversário conseguiu: estragar a nossa capacidade de lembrar todas as coisas boas que ele nos deu".

E acrescentou: "Ele se cerca cada vez mais de pessoas que lhe dizem o que ele quer ouvir, e se afasta cada vez mais daqueles que lhe dizem o que ele precisa ouvir".

Henrique encerrou essa parte de seu ataque com uma frase marcante: "Esse é o destino dos deuses e dos tiranos: acabam sozinhos no Monte Olimpo, cercados de espelhos".

As declarações de Henrique não se limitaram a criticar o comportamento de Ronaldo. Ele também revelou o motivo de sua decisão de parar de escrever no jornal "Record", explicando que o capitão de Portugal detém uma participação relevante na empresa "Medialivre", proprietária do periódico.

"Diante do choque entre Ronaldo e Jorge Jesus e, consequentemente, entre ele e mim, não seria correto, seria até vergonhoso, continuar colaborando com uma empresa que lhe pertence e receber um salário dela. Não existe independência intelectual sem independência financeira", disse.

E prosseguiu: "Quem expressa suas opiniões sobre o poder não deve ser subordinado ao poder que critica. Prefiro me livrar dessa amarra, para que ninguém pense que pode me impor qualquer consequência".

Henrique concluiu seu posicionamento afirmando: "A liberdade que só é exercida quando não custa nada se chama oportunismo, e eu nunca escrevi por oportunismo".

Vale lembrar que a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou durante a última data Fifa, depois que o capitão de Portugal se opôs à forma como o treinador o tratou na partida contra a Noruega, pela Liga das Nações da Europa.

Segundo o relato de Ronaldo, havia um acordo para administrar sua participação por causa de sua condição física, mas ele foi surpreendido pelo pedido do treinador para que aquecesse no segundo tempo sem, no entanto, colocá-lo em campo, o que considerou uma quebra do acordo entre ambos.

A desavença se agravou depois que Ronaldo deixou a concentração da seleção antes do confronto com a Dinamarca e, em seguida, deu declarações nas quais acusou Jesus de não cumprir sua promessa, afirmando ao mesmo tempo que estava disposto a aceitar qualquer punição que lhe fosse aplicada.

Após sua saída da concentração, a Federação Portuguesa abriu um processo disciplinar contra ele e anunciou sua suspensão provisória.







