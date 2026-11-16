"Tenho medo disso!": Alphonso Davies, do Bayern de Munique, tem uma grande preocupação após nova lesão

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O astro do Bayern de Munique Alphonso Davies se pronunciou extremamente abatido após sofrer mais uma lesão a serviço da seleção canadense.

"Estou um pouco frustrado e irritado. Estar lesionado nunca é divertido, especialmente quando você precisa lidar com uma lesão atrás da outra na parte posterior da coxa. Sempre tento me manter positivo nos momentos difíceis, mas agora é frustrante", disse o lateral-esquerdo em entrevista ao portal One Soccer.

O jogador de 26 anos precisou ser substituído por lesão após apenas cinco minutos do jogo da seleção canadense contra a Guatemala, no sábado. Davies escorregou ao recuar dentro da própria área durante um ataque dos centro-americanos. Ainda conseguiu se levantar para tentar bloquear a finalização seguinte, mas então se sentou no gramado para sinalizar que não poderia continuar. A caminho do banco de reservas, balançou a cabeça, visivelmente frustrado.

O auxiliar técnico do Canadá, Mauro Biello, falou depois do jogo sobre uma possível "lesão na parte inferior do corpo". Um diagnóstico preciso deve sair após o retorno de Davies a Munique, no início da semana.

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Davies já havia enfrentado repetidas lesões musculares após a ruptura do ligamento cruzado sofrida em março de 2025. Entre outras coisas, perdeu grande parte da última Copa do Mundo, realizada em seu país.

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Por quanto tempo Alphonso Davies ficará fora do Bayern de Munique?

Davies disse que ainda não pode afirmar exatamente a gravidade da lesão atual. "De uma coisa eu tenho certeza: há algo ali", afirmou. "Ter quatro lesões na parte posterior da coxa é algo com que é preciso ter muito cuidado. Quando você sofre a mesma lesão repetidas vezes, em algum momento algo pode ceder, e aí estamos falando de uma cirurgia. É algo que me dá medo. É realmente muito difícil."

Agora, ele quer fazer de tudo para "continuar positivo", concentrar-se em sua "recuperação e tentar voltar o mais rápido possível, com segurança".

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Ainda assim, Davies voltou a demonstrar grande frustração, sobretudo porque a lesão aconteceu novamente com a seleção: "Toda vez que jogo pela seleção, só quero jogar futebol pelo meu país e estar em campo com os rapazes. Já faz quase dois anos. Esse é o tempo desde a última vez que vesti a camisa e joguei uma partida inteira, ou mesmo só um tempo."

No Bayern de Munique, Davies vinha mostrando boa forma e chegou a levar vantagem por um período na disputa com Nathaniel Brown, reforço contratado no verão, pela lateral esquerda, antes de substituir de maneira convincente o lesionado Luis Diaz na ponta esquerda.

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Na atual temporada, Davies soma 15 jogos em todas as competições, com três gols marcados e cinco assistências.