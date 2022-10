Ten Hag dá resposta para reação frustrada de Cristiano Ronaldo após substituição

O jogador saiu de campo aparentemente frustrado ao ser substituído aos 27 minutos do segundo tempo no empate contra o Newcastle

Ronaldo não conseguiu esconder a sua frustração quando foi substituído por Marcus Rashford no empate a zero do Manchester United contra o Newcastle. O atacante foi flagrado balançando a cabeça enquanto saía do campo em Old Trafford.

O português estava iniciando uma partida da Premier League como titular pela primeira vez desde a derrota por 4 a 0 para o Brentford, em agosto, e não conseguiu balançar as redes, embora tenha tido um gol anulado por impedimento.

O técnico Erik Ten Hag falou sobre a situação do atacante português: "Acho que nenhum jogador fica feliz quando é retirado, e especialmente Ronaldo, eu entendo isso", disse o treinador a repórteres. "Desde que seja [feito] de uma maneira bastante normal, [eu] não tenho nenhum problema com isso. Ele está, é claro, convencido de que deve permanecer e deve marcar um gol. É por isso que ele é tão bom."

Não há dúvida de que Ronaldo está passando por uma temporada difícil em Old Trafford depois de uma janela em que deixou claro que queria sair do clube. O português já não tem lugar garantido na equipe titular, e marcou apenas dois gols pelo United até agora na temporada 2022/23.

Os Red Devils voltam a campo nesta quarta-feira (19), às 16h15 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League.