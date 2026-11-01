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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Tempo de ausência fulminante para Al-Seibari, e dúvidas cercam Ollise

I. Saibari
M. Olise
S. Gnabry
J. Urbig
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
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Atlético de Madrid
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O astro marroquino se lesionou em uma dividida com o goleiro do Dortmund

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O jornal alemão "Bild" revelou neste domingo os últimos desdobramentos das lesões que atingiram o elenco do Bayern de Munique, antes do confronto contra o Atlético de Madrid marcado para a próxima terça-feira, no estádio "Riyadh Air Metropolitano", pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal informou que Ismael Saibari passou por uma cirurgia no tornozelo e ficará de fora por pelo menos 3 meses, enquanto Serge Gnabry sofre de uma lesão nos tendões do joelho, que o afastará dos gramados por um período entre 4 e 6 semanas.

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No que diz respeito a Michael Olise, o diagnóstico preciso de sua lesão ainda não está disponível, o que torna sua participação diante do Atlético de Madrid motivo de dúvida.

Já o goleiro Jonas Urbig apresentou um quadro de tontura após a partida de ontem, depois de sofrer uma forte pancada na cabeça, e o Bayern de Munique segue monitorando de perto sua condição antes de tomar uma decisão sobre a possibilidade de sua participação no confronto contra os Rojiblancos.

O quarteto da equipe bávara se lesionou durante a partida de ontem, sábado, que terminou empatada com o Borussia Dortmund (2 a 2), no estádio Allianz Arena, em Munique, pela oitava rodada da Bundesliga.

O duelo aguardado contra o Atlético carrega grande importância para o Bayern de Munique, que empatou nas últimas duas rodadas da Liga dos Campeões da Europa: (3 a 3) com o Viking, da Noruega, e (2 a 2) diante do Arsenal, da Inglaterra.

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